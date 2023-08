Charlène de Monaco reçoit Albert sur RDV; folle du c.. et violente, Britney Spears divorce; Sophie Davant est mouillophobe ; Gabriel Attal &Olivier Véran ensemble en Corse; 30.000 euros la bouteille de champ’ pour Usher, 60.000 la baignade pour les Macron

Unes des Hebdos People

Charlène de Monaco en vacances : Voici envoie du lourd. En couverture, la Princesse assise au soleil « est enfin en paix avec elle-même » et le reportage balance : « ils ne sont plus vraiment un couple », « ne vivent plus sous le même toit », mais « savent faire preuve de complicité pour les enfants ». Elle vit en Suisse et si le Prince veut la voir, il prend rendez-vous. L’accord est limpide, « et c’est beaucoup plu supportable » pour la nageuse olympique qui trouvait l’atmosphère du Rocher « irrespirable ». Pour le mag, cette retraite helvète lui fait un bien fou, « elle sociabilise », se fait des copines, sort. Et en vacances ? Albert et Charlène choisissent le sport plutôt que le glam’, en combi intégrale malgré le chaud soleil de Corse, pour faire du paddle ou du canoë.

Britney Spears divorce. La confirmation a été posté par le mari, Sam Asghari qui annonce que « sa femme et lui ont décidé de mettre fin à leur voyage commun », après 7 ans de relations et 14 petits mois de mariage. Et il n’y va pas de main morte : battu et trompé, l’acteur/coach sportif balance. La chanteuse aurait eu une liaison avec un employé de leur propriété californienne et, obsédée par le sexe, lui aurait demandé de la filmer nue, créant de fait une preuve. La dernière dispute du couple aurait laissé un bel œil au beurre noir à l’américano-iranien de 29 ans, précipitant son désir de séparation, voire de vengeance, puisqu’il a déjà mis en place un petit chantage : de cash sinon tous les vilains secrets fuiteront. Pour l’instant, l’intéressée est dans le déni : elle a installé une barre de Pole Dance au milieu de son salon, poste des chorégraphies toujours aussi gracieuses et se demande si elle ne devrait pas porter un chapeau de cow-boy rose pour aller avec le cheval qu’elle veut s’acheter.

Sophie Davant enlève le haut à Ramatuelle. Les photos sont dans Closer : il semblerait que l’animatrice n’aime pas garder son maillot mouillé : elle se change à peine sortie de l’eau et troque son une pièce et ses palmes pour un deux-pièces orange, plus adapté à la bronzette. William Leymergie, lui, semble ravi de profiter du parasol qu’ils ont apporté. On ne distingue pas la glacière sur les clichés, mais elle n’est pas loin, c’est sûr.

Closer évalue à 60.000 euros chaque baignade des Macron en Méditerranée. C’est la seule nouvelle qui accompagne la (petite) série de photos du couple présidentiel en vacances, que le mag nous offre. Cette fois, Brigitte est en robe bleue et chemise blanche sur le bateau, tandis que le PR porte toujours ses Ray -Ban et son T-Shirt blanc aux côtés de son garde du corps. Le prix astronomique tiendrait au nombre de gendarmes mobilisés pour la sécurité du chef de l’état, plus que dans le gazoile qu’il dépenserait pour sortir en mer. Mais sans détails du décompte, on ne peut que faire confiance. Ou pas.

Cyrill Hanouna passe ses vacances avec sa chroniqueuse, Kelly Vedovelli. Pour Public, le séjour est même caliente, mais sur les photos, rien ne permet de l’affirmer. Le duo prend un jet privé pour caboter en méditerranée, et à voir la mine fermée de l’animateur, on dirait qu’il pense plus au prix que ça lui coute plutôt qu’au plaisir de passer du temps avec sa jeune amie. Ces deux-là sembleraient qaund même bien en couple, donc, même s’ils passent leur temps à brouiller les pistes, à l’antenne comme en dehors.

Gabriel Attal et Olivier Véran sont sur un bateau… Les deux ministres ont choisi de partir ensemble cette année, direction la Corse. Voici nous dévoile les deux copains en maillot et nous détaille le programme : paddle, kayak, déjeuners au soleil et rigolade. C’est chou !

Le Prince Harry bénéficie d’un emploi fictif. On se doutait déjà que le Duc de Sussex avait un poil dans la main, ce que des employés s’une start up sont venus confirmer. Pourtant nommé Directeur de L’impact avec un salaire à sept chiffres de Better Up, un entreprise de coaching professionnel, « le personnel n’a aucune idée de sa contribution à l’entreprise. Ses responsabilités sont de l’ordre de zéro». Le scud vient d’un salarié licencié pour des raisons économiques. Certainement de quoi donner des suées à Meghan Markle qui arbore désormais un patch anti-stress au poignet. Public évoque aussi de nouvelles tensions au sein du couple liées aux enfants – elle voudrait les montrer, les faire entrer dans l’arène médiatique, lui non, et remarque la petite forme de la Duchesse qui est apparue très amaigrie, en manteau d’hiver en plein mois d’aout, et encore, sans sa bague de fiançailles à un déjeuner entre copines.

L’école de Kanye West cherche de nouveaux locaux et personne n’en veut. L’ex de Kim Kardashian pensait pouvoir s’installer dans une église de Los Angeles, mais walou, les fidèles ont organisé une pétition pour refuser l’installation de ce qui a tout d’une secte dans leur paroisse. Le rappeur avait pourtant participé à plusieurs offices pour montrer patte blanche, mais ça n’a pas suffi. Les enfants, à l’uniforme noir « préparés à être les leaders de demain » vont avoir des vacances extra-longues.

Le chanteur Usher a tout donné à Saint-Tropez. 80.000 euros de champagne, dont un salmanazar – une bouteille de 9 litres, ça fait cher la douche collante. Pour rentrer, il a fallu donner un coup de main au généreux donateur, qui étonnamment, ne marchait plus très droit. Peut-être que lui aussi va bientôt tomber sur toutes ses facturettes de carte bleue et se promettre de ne plus jamais boire une goutte !

La bourde de Paris Hilton : elle batifole à Hawaï alors que les autorités ont spécifiquement demandé le report des voyages de tourisme. Et un peu parte, elle a posté des photos d’elle avec son mari qui l’embrasse, et le petit Phoenix dans les bras, marchant sur la plage, comme si il n’y avait jamais eu d’incendies meurtriers à 50 kilomètres de là. Ses oreilles doivent encore siffler tant les internautes lui ont taillé un costard XXL. Son équipe communicante a bien tenté d’expliquer qu’elle avait aussi apporté de l’aide matériel dans ses valises, mais c’était peine perdue.

Angelina Jolie n’a pas dû entendre parlé de la polémique des Nepo Babies et a choisi d’engager sa propre fille comme assistante sur sa dernière production. Vivenne, 15 ans, va donc travailler, pour sa mère, sur le plateau the Outsiders, comédie musicale qui se monte sur Broadway.

Mais où est passé Marwan Berreni ? L’un des acteurs phare de « Plus Belle La Vie » n’a plus donné signe de vie depuis fin Juillet alors qu’il est recherché par la police. Il semblerait que sa voiture ait percuté une pietonne et son chien sans s’arrêter. Est-il responsable ? Sa voiture a-t-elle été volée ? Pour l’heure la voiture a été retrouvée, mais pas le propriétaire. Mystère. Closer p 26

Et pour finir, avec un granité citron, Marclène Schiappa a visité les décors de Friends en compagnie de son nouvel amoureux, pendant un séjour à New York. Harry Styles a une nouvelle petite amie : l’actrice canadienne Taylor Russel et l’acteur Rami Malek – Freddy Mercury dans Bohemian Rhapsodie est amoureux de Emma Corin – Lady Diana dans « The Crown ». Daphnée Bürki a déclaré être bisexuelle au cours de l’émission qu’elle anime : Drag Race France. Patrick Bruel joue aux boules Place des Lices à Saint Tropez : de l’avis de tous les commentateurs, il prend le game TRES au sérieux. Après Lewis Hamilton, la chanteuse Shakira batifole avec le rappeur américain Drake. Demi Moore passe une partie de ses vacances aux frais de Jeff Bezos : l’actrice a été invitée sur son yacht, à Mykonos. « Au lit, Ben Affleck est vraiment excellent techniquement. » signé Gwyneth Paltrow et sans commentaire.

