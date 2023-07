Charlène de Monaco réapparaît aux chandelles, Shakira change de champion; Gérard Depardieu se soulage sur une auto, Joe Biden sur un pliant; Les enfants de Madonna veulent la vieille-damiser; Britney Spears sort les chiens, Kim Kardashian fait la stroung

Unes des hebdos People

Mais aussi : Angelina Jolie va jouer à la marchande; Matt Damon fait la grève; Katty Perry &Orlando Bloom sont hyperactifs à Saint Trop’; Baptiste Giabiconi et Lyndsey Lohan ont eu un premier enfant et Isabelle Adjani blanchirait autre chose que sa peau.

Cette semaine, évidemment, Jane Birkin est de tous vos hebdos et comme en écho, la planète People semble plus que jamais chercher son chic.

Nouvelle apparition de Charlène de Monaco après trois semaines sans signe de vie (publique). Tout en blanc et toujours brune, la princesse a assisté à la soirée de sa fondation, puis deux jours plus tard, souriante, s’est attablée à côté du Prince Albert, à l’occasion du diner aux chandelles donné par la Mairie monégasque. Il se murmure que pour les vacances, elle pourrait ensuite partir pour la Corse et partager quelques baignades avec ses enfants.

Pourvu qu’elle ne croise pas la route de Gerard Depardieu. L’acteur est cochon comme jamais dans Voici.En pleine après-midi, alors qu’il attend de monter sur le yacht d’un ami pour quelques jours, il se laisse aller contre une voiture. La photo est nette, sans appel : la chemise ouverte, il tient son petit engin sous son énorme ventre, penché sur une berline, regardant la flaque qui se dessine à ses pieds. Petit engin qu’il a bien décidé de laisser en liberté tout l’été, puisque c’est nu comme un vers qu’il se baignera quelques heures plus tard ans les eaux de l’Ile de Beauté, son mystérieux « vieil ami » aussi nu que lui. Charming.

Pour Joe Biden, c’est la tension qu’il a choisi de soulager en profitant de quelques petites heures de plage avec sa femme Jill, dans le Delaware. Sur la photo, le couple parait bien installé et équipé, assis l’un à côté de l’autre, leurs serviettes bien étalées sur les pliants et s’occupant eux-mêmes de déménager au grés du soleil, comme n’importe quel campeur. C’est évidemment sans compter la dizaine d’agents qui sécurise le périmètre pour donner au président des Etats-Unis un instant de tranquillité conjugale.

Kim Kardashian, 42 ans, montre ses fesses à l’envers. Peut-être pour détourner l’attention du vent que lui a soufflé Tom Brady, l’influenceuse a posté une série de photos d’elle sur la plage, en train de faire la roue. En string. Une Stroung donc. L’occasion de voir que toutes les prothèses n’ont pas été enlevées et que les cours de gym de 5ème ont de bons restes…

Et puis un autre clair de lune en plein jour a eu lieu de l’autre côté de l’Atlantique : plutôt subi que choisi celui-là, la petite sœur de Kate Moss, Lottie, a été photographiée au (bon ou mauvais ?) moment alors que le vent avait réussi a soulevé sa micro-jupe. Et personne n’a distingué sa micro-culotte.

Les enfants de Madonna veulent la mettre à la retraite : selon un magazine américain, ils seraient en passe d’organiser une « Intervention » pour mettre leur star de mère au pas. Il s’agirait lors d’un conseil de famille musclé de lui faire comprendre qu’elle a 64 ans et qu’il serait bon qu’elle pense à se ranger. Selon les ainés, Lourdes et Rocco, la star serait à un cheveu de la catastrophe depuis des années « abusant de la chirurgie esthétique » et «agissant comme si elle avait toujours 20 ans ». Le régime draconien et les journées de répétition de seize heures à son âge ce n’est plus possible. Avec cette septicémie sévère, pour les enfants, son corps a dit stop et il est temps de l’écouter !

Angelina Jolie va transformer le loft de Basquiat en magasin de fringues. L’ex de Brad Pitt a décidé de louer l’endroit pour jouer à la marchande et y installer sa ligne écoresponsable en octobre. 60.000 euros mensuels de loyer. Ça donne un petite idée des tarifs qui seront pratiqués. Pas sûr qu’ils soient très « friendly ».

Shakira aime le sport. Et surtout ses champions. Après le footeux Gerard Piqué et le pilote Lewis Hamilton, la chanteuse flirterait maintenant avec une star de la NBA, Jilly Buttler, 33 ans. « Il la fait sourire et elle est heureuse de passer du temps avec lui », selon une source. C’est loin d’être du solide et alors ?

« On se lève et on se casse », cette fois c’est Matt Damon et toute l’équipe du film Oppenheimer qui proteste et entre en grève en pleine Première. Avec Emily Blunt et Cilian Murphy et Kenneth Branagh, il a quitté la soirée de Londres, à la minute où le mouvement a été signé par le principal syndicat d’acteurs dirigé par Fran Dresher, l’inénarrable Nounou d’Enfer. Comme les scénaristes, les acteurs souhaitent voir les plateformes de streaming ajuster leurs rémunérations et garantir de bonnes pratiques concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle. Nombreux sont ceux par exemple qui craignent que leurs voix, leurs images soient utilisées par des robot pour les faire jouer… sans eux.

Britney Spears est de retour dans le game avec toujours la même rengaine. Une nouvelle collaboration surprise avec Will-I-Am (ex Black Eyed Peas), avec pour thème les paparazzis, est sortie ces jours-ci. « Mind your business », c’est le titre du duo, est entêtant, répétitif, les voix sont autotunées, étonnamment jeunes et promettent de lâcher les chiens sur ces vilains photographes qui les poursuivent depuis des années. Il parait évident que le titre va tourner cet été dans tous les clubs mais espérons que ça s’arrête là.

Katty Perry et Orlando Bloom passent leurs vacances à Saint Trop’ et essayent tous les joujoux à dispo : l’acteur souvent couvert d’un t-shirt à manches longues pour éviter de rougir façon coquelicot a l’air de bien apprécier le nouveau gadget des plages de luxe : le surf à foil électrique. L’appareil lui permet de décoller de la surface de l’eau grâce à une petite télécommande tenue dans la main. De son côté, la chanteuse est plus aventureuse : l’essai du vélo aquatique a l’air moins fun, vue la moue dubitative aussi préfère-t ’elle le jet ski ou le paddle, surtout quand sa fille, la petite Daisy, bientôt 3 ans, monte à bord.

Lindsay Lohan, 37 ans, a eu son premier enfant : un garçon nommé Luai. L’ex-enfant terrible d’Hollywood, installée à Dubaï avec son mari avait révélé, il y a quelques jours, la « nursery room » qu’elle a préparé pour la naissance : une séance photo kitschissime au milieu de la pièce au thème « Plage de rêve ». On y voyait une grande fresque représentant la mère, un coffre à jouet en forme de bateau, une lampe à palmier bleu et une mère déjà vestale en robe blanche montrant le mobile ou les bodies bleus déjà emmagasinés. C’était tellement antinaturel qu’il y avait sûrement un code promo à la clé.

Carla Bruni-Sarkozy palme en méditerranée. La chanteuse et son mari ont posé leurs valises au Cap Nègre, comme tous les ans. Et comme tous les ans, le couple s’est fait prendre en photo sur les rochers en bas de la maison. Elle est filiforme, il n’est pas mal non plus. Elle veut absolument mettre ses palmes avant d’aller à l’eau, résultat, elle marche en canard et a besoin qu’il lui fasse office de béquille. A la sortie, il y a le peignoir et les bisous, la belle vie quoi.

Brigitte Macron a allongé sa facture annuelle de 23.000 euros par rapport à l’année dernière. Ses déplacements, ses conseillers et les fonctionnaires qui répondent à son courrier – 11.000 lettres, quand même représentent 315 808 euros selon Closer. Dans cette enveloppe confortable ne sont pas compris le budget coiffure-maquillage, le budget sape et la sécurité, ces trois postes étant reportés sur le tableau Excel du Chef de l’état. Et oui, tout a augmenté cette année et pour tout le monde…

Isabelle Adjani, alias Bonnie en pull marine est rattrapée par le fisc. L’actrice va être bientôt jugée pour blanchiment d’argent. Selon Vanity faire, elle est dans le viseur de l’Administration depuis des années, alors que son nom était déjà apparu dans l’affaire des Panama Papers. Installer fictivement au Portugal, elle est soupçonnée de fraude à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros. Selon ses avocats, il s’agit d’un acharnement et tout est faux. Ah, la ligne est parfois mince entre optimisation et évasion fiscale.

La Cameroun a nos talents. En vacances dans le pays d’origine de leurs pères respectifs, Kylian Mbappé et Joachim Noah y ont taquiné la balle, l’un contre l’autre. Il s’agissait d’un match amical de basket, perdu logiquement par l’équipe du footballeur face à l’ex-star de la NBA, fils de Yannick. L’attaquant du PSG s’est ensuite rendu dans le village paternel accessible seulement en Pirogue.

Tom Holland a choisi la sobriété par hasard. L’intrépide Spider Man, 27 ans, a découvert qu’il était complètement alcoolo lors d’un « Dry January ». Après une fin d’année particulièrement arrosée, l’acteur avait décidé de passer un mois entier « à sec », sans une goutte d’alcool. Problème : il pensait alors à un premier verre dès le réveil et il regardait sa montre en permanence après-midi dans l’attente de l’heure de l’apéro. Le 30 janvier, il a décidé de poursuivre l’expérience, se sentant de mieux en mieux et de fil en aiguille ne s’est plus arrêté d’arrêter. Après Halloween et le black Friday, enfin une coutume importée d’outre-Atlantique utile !

Et pour finir, contenus dans un grand sac Hermès, le Comte et la Comtesse de Paris attendent un sixième enfant. La dernière compagne de Silvio Berlusconi avait 33 ans et a hérité de 100 millions d’euros après 3 ans de liaison. Plusieurs femmes désormais accusent Nicolas Bedos d’agressions sexuelles ; le comédien aurait tenté de les forcer à l’embrasser ou de les toucher avec violence, utilisant l’alcool comme excuse. Anne-Sophie Lapix se repose à Saint-Jean-de-Luz où elle profite de la plage en solo. Brad Pitt a assisté à la finale de Wimbledon avec son copain Guy Ritchie, l’ex-mari de Madonna. Meghan Markle s‘est incrustée au marché bio de Montecito avec son clebs, malgré les gros panneaux « Interdit aux chiens » plantés tous les 10 mètres. Ariana Grande divorce d’avec Dalton Gomez, 2 ans après leur mariage. L’un des héritiers de Karl Lagerfeld, Baptiste Giabiconi a eu un premier enfant, baptisé Baptiste Junior.