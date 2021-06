Charlène de Monaco ne veut PLUS rentrer chez Albert; Charlotte Gainsbourg achète (grand) à côté de chez Michel Drucker; Sophie Marceau se réconcilie avec Richard; Petit, gros, moche, chauve : François H. décrit par Valérie Trierweiler

Sophie Marceau toujours en couple, Estelle Lefébure en solo sont en couvertures de Voici et Closer

Mais aussi Jean-Pascal et Cyril Lignac jouent les faux-cul; Angelina Jolie remet une pièce dans la machine; Estelle Lefébure reste célibataire, Justin Bieber s'incruste à l'Elysée, et Angelina Jolie remet une pièce dans la machine

Cette semaine, c’est enfin l’été, la dolce vita, la vie à l’italienne…

Se bastasse una bella canzone pour faire revenir Charlène ? Nouvel évènement public sur le rocher, nouvelle absence remarquée de la Princesse de Monaco. Après le Grand Prix de Formule 1, les jumeaux et le Prince Albert étaient à nouveau seuls en tribune pour regarder le tournoi de Rugby à 7 de Monte-Carle. Voici va plus loin : dans son pays natal depuis trois mois, la Sud-africaine refuserait de rentrer à la maison. En cause, le comportement de son mari, « incapable de la rassurer », alors qu’une nouvelle demande en paternité a été dévoilée, il y a quelques semaines. Pour le mag, l’infection ORL qui l’avait empêché de prendre l’avion et de revenir était définitivement une excuse. Et même une visite de son mari et de ses enfants début Juin n’ont rien changé : au Palais, il parait qu’on se demande si elle rentrera un jour, et on observe Caroline fulminer, estimant que sa « belle soeur met la Principauté est en danger».

« Sara perché ti amo » Oui, Sophie Marceau et son jules, Richard Caillat, sont plus proches que jamais, sans doute parce qu’elle l’aime. Voici les a surpris au petit dej, à Marseille chez Monsieur, lui à peine en caleçon, et elle, en serviette. Des câlins, des bisous : la brouille du mois dernier qui avait laissé l’interprète de Vic Beretton en larmes, dans les rues de Paris, à s’épancher au téléphone, parait enterrée. L’heure n’est toutefois pas à l’officialisation, parce que pour Sophie Marceau, « C’est beaucoup de travail, un mariage. C’est comme faire des dîners à la maison, pfff… ». Oui, dans ce cas, l’amour et l’eau fraiche, c’est mieux.

L’été à Ischia, c’est le programme de Cyril Lignac. Non, pas la petite île féérique au large de Naples, mais son resto du 15ème arrondissement de Paris, tout juste ouvert. Il a dû faire une croix sur le Plazza Athénée qui revient à un autre chef cathodique : le très décontracté, Jean Imbert. Et malgré un message de félicitations sur les réseaux, il parait que le juré du Meilleur Pâtissier serait vert de jalousie, voyant dans cette passation avec Alain Ducasse une carrière internationale lui échapper.

Amère comme un Spritz au Campari, Valérie Trierweiler garde une bonne base acide contre François Hollande : interrogée sur le physique de son (plutôt très beau) actuel compagnon pendant « Les grosses têtes », elle rétorque « Vous prenez un petit, gros, moche, chauve, tu te le fais piquer quand même ». Bim, bam et re-clac ! Le propos ne manque pas d’humour, mais sent un peu la mauvaise digestion, non ?

Estelle Lefébure ou l’incarnation de la Solitudine. Le mannequin de 55 ans tire la tronche dans les rue de Paris et Closer nous indique que la vie côté coeur est dure pour elle. Pour nous le prouver, le mag expose des clichés de vie quotidienne, avec cadis, fiston ou chien en laisse à la main. Pas d’homme, nib, depuis une courte idylle avec un médecin, il y a un an, c’est le désert. Il parait qu’elle trouve refuge auprès de ses enfants, Ilona et Emma Smet, 26 et 23 ans, qu’elle a eu avec David Hallyday et Giuliano, 10 ans, le fils de l’entrepreneur Pascal Ramette. Heureusement qu’il y a les premiers pas sur les planches en Septembre pour les laisser respirer.

"Tu vuo fa l’americano ?" Suis les pas d’Emmanuel Macron ! Le président a multiplié les événements lights cette semaine, en mode grande vie : Et vas-y que je vais visiter la Samaritaine, le jour de l’inauguration. Et vas-y que je fais un teknival à l’Elysée pour la fête de la musique.

- Euh, Monsieur le Président ? Y a un chanteur tatoué qui voudrait passer une tête cette après-m, il peut ?

- C’est qui ? Gérard Lanvin ? Renaud ?

- Non, attendez, il parle anglais… Justin Bieber, ça vous parle ?

- Naaan, de ouf ! C’est de la bombe ! Brigeou, vite, habille-toi, on a une incruste !

Résultat, une pause inédite qui fait le tour des rédactions et des réseaux : les deux couples bras dessus, bras dessous, les Macron à droite, Brigitte, tirée à quatre épingles, comme toujours, Emmanuel, un peu pincé, et à gauche, les Bieber, Hailey Baldwin, lookée un poil à poil, et Justin Bieber, en costard, chemise ouverte et grosse baskets bleues qui tachent. Il parait que c’est le chanteur canadien qui a demandé l’entrevue, qu’il voulait parler jeunesse et climat et qu’il a fait un gros hug à Brigitte pour lui dire au revoir.

Décidément, notre Président est un vrai badass, selon Closer, son service d’ordre a même du mal à le canaliser, ses officiers de sécurité se plaignant de son indiscipline puisqu’il oublie systématiquement d’attendre le feu vert de son garde du corps avant d’ouvrir sa portière ou avant d’aller prendre un bain de foule (et on sait avec quelle conséquence !). Mais c’est comme ça. Hein les jeunes ? Vous avez compris ? Macron, il est Ok, il est In, il est bath ! Passez le mot sur vos Internets !

« C’est moi, c’est l’italien, est-ce qu’il y a quelqu’un ? » Mario va t’il reprendre ce tube de Reggiani pour célébrer les 20 ans de la Star Ac’ ? A l’image de « Friends, la Réunion », TF1 a entrepris de tourner un documentaire avec les anciens élèves de l’émission emblématique des années 2000. Et les clashs sont allés bon train, apparemment. Le principal fauteur de trouble étant Jean-Pascal selon les infos de Public. Traité de « faux-cul » par Mario, « Tous ont unanimement reproché son hypocrisie », raconte un technicien du plateau. Devant tout miel et cassant derrière, Jenifer et Carine Haddadou ont pris chacune leur scud. La première parce qu’elle n’aurait pas accepté de participer au premier volet du programme, la deuxième aurait « pris cher » physiquement. Charmant.

« J’ai tout oublié du bonheur, il neige sur le lac majeur »… Voilà ce que le coeur glacé d’Angelina doit murmurer au réveil. Depuis que le juge engagé par le couple Jolie-Pitt pour statuer sur leur situation a accordé la garde partagée des enfants à l’acteur, il était autorisé de penser que l’affaire allait gentiment s’évaporer en gouttelettes non contagieuses. Mais non, la Furie-Jolie a remis une pièce dans la machine et ses avocats affirment que trois des ses enfants sont volontaires pour témoigner depuis le mois de Décembre et qu’ils veulent peser sur la décision qui les concerne. Capische ?

« Faire une virée à deux… » Katy Perry et Orlando Bloom sont-ils des éclaireurs en Europe, pour les touristes américains ? « C’est bon les gars, c’est safe ! Vous pouvez y retourner.» Après un séjour à Venise la semaine dernière, les voilà en Grèce ! Là-bas, c’est plutôt la plage qui les a attiré apparemment, avec leur petite Daisy, 10 mois. Une nouvelle occasion de poster des photos et des commentaires tous mignons la praline sur les réseaux sociaux. L’over-dose guette un po’

Et pour finir avec l’apéro au comptoir, quelques antipasti : L’ex Madame Weinstein est avec l’acteur Adrian Brody. Laurent Lafitte va jouer le rôle de Bernard Tapie dans une série centrée sur l’homme d’affaires. Vincent Cassel surnomme Leila Bekhti « Robert De Nira ». Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg se sont achetés une maison de vacances aux Baux-de-Provence, un mas isolé, voisin de celui de Mishel Drucker, avec piscine à 7 millions d’euros. Usain Bolt a eu des jumeaux, Saint Leo et Thunder (Bolt, soit littéralement « Coup de Tonnerre » ). Le Prince Charles restera en Ecosse et ne verra pas Harry lors de sa prochaine visite en Angleterre. A 50 ans, la femme de Rod Stewart a choisi de rentrer dans la police anglaise, non pour résoudre des crimes odieux, mais pour aider la population. Lors de son premier jour, elle a empêché un homme de se soulager sur un réverbère.

Lasciatemi cantare, con la chitara in mano ! Vous avez reconnu tous les titres utilisés dans cet article ? Si vous avez un doute, demandez sur la page Facebook d’Atlantico !