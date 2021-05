Charlène de Monaco joue la sourde oreille à Albert, Rihanna ferme les yeux sur le casier de son boyfriend; DSK n’a jamais remercié Anne Sinclair pour les millions de sa libération; Olivier Véran, nouveau pec’ à prendre; Kim Kardashian patronne despote

Les hebdos People de la semaine du 27 Mai au 2 Juin

Cette semaine, l’actu people est à la mode "Friends » ! Voici pourquoi :

Celui qui croyait faire jeune

L’ultime épisode de « Friends » a été diffusé cette semaine. 1H30 d’un documentaire plutôt que d’une fiction, où les 6 acteurs ont vendu leur sauce sans trop se fouler. Ils ont papoté depuis leur ancien décor, relu des scènes cultes et répondu à une longue interview. Les retours sont plutôt positifs, mais une chose est sûre : la claque fait mal ! Presque trente ans se sont écoulés depuis le premier épisode du show, et oh boy… ca se voit ! C’était le risque majeur d’un revenez-y : nous montrer, à tous, que le temps a passé, que nous aussi, nous avons des cheveux gris, des kilos en plus, et plus de deux fois 20 ans. Cela valait-il le coup ? Pour de nombreux fans, oui ! et Public, est bien le seul a décrire « les retrouvailles de l’horreur ». Le magazine évoque des relations passablement distendues entre les 6 acteurs, et appuie là ou ça fait mal : les portraits hier/aujourd’hui, qui peuvent aussi se traduire par un avant/après la chirurgie esthétique… Reste qu’on apprend quand même que Ross/David Schwimmer et Rachel/Jennifer Aniston, couple emblématique dans la série, ont bien eu une historiette, en dehors de la série, lors des premiers épisodes et que Monica/Courtney Cox dissimulait son texte dans n’importe quel meuble de la cuisine, un script dans l’évier, ou des phrases gravées sur la table de la cuisine… Cute !

Celui qui tombe des nues

10 ans après, Anne Sinclair dévoile enfin sa version de l’affaire DSK. En couverture de Paris Match et de Closer, la journaliste commente ses mémoires, qui sortent la semaine prochaine, et dont le 13ème chapitre est superstitieusement dédié à sa relation avec l’ex-presque-président. Le scoop : elle ne savait rien ! « Il avait un pouvoir de persuasion très fort. Quand j’avais des soupçons, il les démontait, et j’avais envie de le croire. » Dominique Strauss Khan est indifférent, insensible, rien n’est jamais à la hauteur. L’emprise est abordée du bout des lèvres, la soumission, admise. Quand l’affaire du Sofitel éclate, elle ne pense qu’à le sortir de là. Les millions dépensés pour le sortir de prison, pour sa défense ? Elle n’en sera jamais remerciée. Ce n’est qu’avec le scandal du Carlton de Lille qu’elle ouvre les yeux et se résout au divorce. Le témoignage est net, élégant, et bien sûr, éclipse tout le reste du bouquin sur sa jeunesse et son parcours, dans les hebdos du moins.

Celui qui s’était drogué

Comme prévu la semaine dernière, les déclarations fracassantes du Prince Harry continuent et il n’y a plus de place pour la demi-mesure : cette fois-ci, il raconte sa décompensation après la mort de sa mère, sous les yeux indifférents de la Firme. Boire comme un trou, essayer toutes les drogues à portée de main, se déguiser en Nazi, voilà les solutions qu’il avait trouvé pour appeler au secours. Soutien ? Thérapie ? Compassion ? Non, ça ne lui dit rien… Et comme pour enfoncer le clou, Voici illustre le manque de coeur (et/ou de discernement) dans la famille royale d’Angleterre, où les animaux ont presque plus de considération que les membres du clan. Ainsi, le mag décrit la Reine « anéantie » après la mort d’un chiot corgis, adopté en février dernier et simplement « sonnée » par les révélations de son petit fils. Du coup, gageons, qu’elle doit être seulement légèrement chiffonée par les récentes conclusions d’une enquête interne à la BBC : Oui, Lady Di a été manipulée pour accepter l’interview évènement de 1995, celle-là même qui a précipité son divorce. Et sa mort, selon son fils cadet.

Celui qui poussait le bouchon

Charlene de Monaco a séché le Grand Prix de Formule 1 pour la première fois en 10 ans de mariage. Alors que ses enfants ont donné le change pour les photos, lunettes à la Sarkozy sur le nez et badges autour du cou dans les tribunes, le fauteuil de Madame est resté vide. La princesse était dans son pays natal, l’Afrique du Sud, occupée à lutter contre le braconnage. Les mauvaises langues, dont Public se fait l’écho, n’ont pas manqué d’y voir un nouveau signe de défi envers la Principauté, et son mari, le Prince Albert. Le protocole, les salons ampoulés, elle en « a ras la couronne ». Voici rectifie le tir, en invoquant une infection ORL qui aurait empêché la nageuse de prendre l’avion. Mouais, allez, l’excuse est acceptable.

Celui qui ne voyait qu'un chat

Marion Cotillard a balancé son 06 sur Internet dans l’espoir de retrouver son chat. Lily a disparu pendant près de 8 jours, en banlieue parisienne, poussant la star de La môme et son mari, Guillaume Canet à diffuser un avis de recherche sur Instagram. Et oui, avec un numéro de portable. Les internautes ont multiplié les conseils, et les messages de soutien. Et ça a marché : la chatte a retrouvé le chemin de la maison ! Et le numéro, sûrement le chemin de la poubelle.

Celui qui ne pouvait pas pleurer

Laeticia Hallyday n’a pas versé une larme au départ de Jalil Lespert. A croire que les Cleopatra s’endurcissent. Voici propose en Une, des photos exclusives du départ - tiens, mais Gala en a aussi, y en a un ou deux aux services photos qui doivent entendre parler du pays. L’acteur n’avait plus le choix, il a dû quitter Los Angeles pour la France, la semaine dernière, puisque son visa n’a pas été renouvelé. Sur les photos, donc, le couple est souriant, confiant, des bisous, un petit coucou de la main, et hop, à la revoyure. C’est presque trop désinvolte, ils doivent préparer quelque chose…

Celui qui était de mauvaise foi

Kim Kardashian est une patronne déplorable : 7 de ses anciens employés ont porté plainte contre la star d’Instagram : horaires à rallonge non payés, absence de pauses déjeuner, retards de paiement ou retenues sur salaires injustifiées, la liste des griefs est longue. Et quand l’un d’entre eux aurait tenté de s’en ouvrir à l’influençeuse, elle l’aurait viré, et conseillé de se tourner vers la société qui l’employait… Pour quelqu’un que le droit et l’injustice intéresse, ca parait un peu court.

Celui qui se la jouait grave

Le déconfinement signale enfin le retour des événements loufoques ! Le château de Chantilly va servir de cadre au mariage de Nabilla et Thomas. De qui ? De Nabilla-Nan-mais-allo-quoi et de son compagnon, depuis près de 10 ans - oui, celui qu’elle a poignardé. Les deux starlettes de la télé-réalité, qui vivent à Dubaï, se sont déjà mariées 2 fois : une fois à Vegas, l’autre à Londres. Mais, sans doute, jugent-ils qu’ils n’ont pas assez profiter de l’évènement, lucrativement s’entend. L’idée, cette fois-ci est de faire une émission spéciale qui leur rapporterait un cachet à 6 chiffres, et sera diffusée sur Amazon Prime : les droits sont déjà vendus, la date, déjà bookée : ce sera le 6 Juillet. Pourvu que le cash coule aussi à flot dans les caisses du château et on dira chapeau !

Celui qui a une nouvelle copine

Rihanna et son Bad Boy Rocky, c’est du sérieux. La relation des deux chanteurs, longtemps tenue secrète, vient d’être officialisée par Monsieur comme nous le rapporte Closer. « C’est l’amour de ma vie. Ma Lady ». On se réjouit pour les tourtereaux, même si perfide, Public nous rappelle le pédigrée du jeune rappeur : il a déjà fait deux séjours en prison, à 16 ans, pour avoir tirer sur un homme, puis il y a 2 ans, pour avoir tabasser un homme dans la rue. Côté addiction, après avoir été un gros consommateur de LSD et d’herbe, il avoue aujourd’hui être plutôt accro au sexe et aux orgies… Un vrai bonnet de nuit, quoi ! Dans une même interview, il a jugé qu’il serait un super Papa, « globalement génial »… Tout va bien, alors ? Riri, tu peux y aller, la garde sera de toute façon trop facile à obtenir !

Mais aussi, Alexandre Arcady prépare une version série du Grand Pardon pour Netflix, Gilles Lellouche et Tomer Sysley pourrait remplacer Roger Hanin et Richard Berry. La fille de Cameron Diaz s’appelle Radis - Raddix, pardon. Olivier Véran et Coralie Dubost, c’est fini ! A peine, nous réjouissions-nous pour eux, que Closer nous annonce la séparation des amoureux de l’Assemblée, elle présidente déléguée du groupe LREM, et lui, ministre de la santé aux biscotos bien formés. Un autre a dévoilé un bras façon Popeye, cette semaine : le prince William. La photo de sa sexy vaccination fait le tour des hebdos. Finally ! le Covid sert enfin à quelque chose !

Et la semaine prochaine, « I’ll be there for you ! »