Charlène de Monaco disco-évince Caroline & Stéphanie; Jalil Lespert contre-Hallydaÿse Laeticia; Rosalie ex-Delon recadre la famille; Jennifer Aniston & Sandra Bullock font une botouse; Kim Kardashian se découple, Taylor Swift se fait planter le parasol

Unes des hebdos People

Charlène de Monaco en boule à facettes au Bal de la Rose. La princesse n’avait pas mis les pieds dans cette soirée ampoulée depuis 10 ans, laissant sa belle-famille prendre toute la lumière. Cette année, Pars Match insinue qu’elle n’a pas pu résister au thème, les années Disco. Elle a enfilé son plus beau fourreau scintillant, coiffé ses cheveux en bob et après avoir « trépigné sur sa chaise » s’est élancée dans une chorée endiablée sur du Gloria Gaynor, live, « rapidement suivie par Albert ». Le couple chaud-bouillant a inauguré sur « Can’t take my eyes off of you » et s’est trémoussé sur « I am what i am ». « Incroyablement festif cette année » pour les quelques des 800 invités, l’organisateur du bal, Christian Louboutin peut se féliciter. On notera toutefois le style douteux de sa perruque afro couplé à son costume marron caca d’oie, mais que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir.

« Johnny a eu une vie avant elle ». Bim, uppercut venu de l’entourage de Jalil Lespert qui entend ne pas se laisser faire. Laeticia Halliday a verrouillé toutes les archives du chanteur en sa possession ? Même pas mal, le réalisateur a choisi de ne pas lâcher son projet et de se tourner vers les autres proches de Johnny montrant qu’il n’au aucune envie de s’effacer en douceur. Le découplage zen à la Gwyneth Paltrow, c’est pas pour aujourd’hui.

Virginie Efira sort de sa retraite. 7 mois après avoir accouché, l’actrice est en une de Voici, magnifiquement paparazzé en parisienne, sous la pluie, aux côtés de son compagnon, Niels Schneider et de la poussette où trône leur petit Hiro. « Elle a envie de se marier » et « depuis 15 jours, elle laisse son fils de plus en plus avec la nounou pour aller travailler. » Voilà un programme réjouissant après avoir pu bien profiter des premiers gazous-gazous. Délai idéal pour le congé maternité ?

Kim Kardashian à nouveaucélibataire : L’influenceuse aurait décidé de quitter son joueur de football américain, deux semaines après leur dernière apparition publique. Le gentil couple n’avait qu’une petite année d’existence et semblait se construire lentement mais surement ayant même fait savoir qu’ils étaient « exclusifs l’un envers l’autre » - pour la culture américaine, c’est une grosse étape de la relation. Raté. Peut-être que le peu de vagues autour de leur union était en fait dû à l’ennui.

Grillées ! Jennifer Aniston et Sandra Bullock ont été aperçues quittant une clinique de luxe, spécialisée dans… la chirurgie esthétique. Les deux copines essayent pourtant régulièrement de démentir leur usage. Rachel/Jennifer avait tenté de nous faire croire que « Les gens croient que j’use et abuse du botox mais c’est faux ». Quand à Sandra, elle avait grossièrement inventé une allergie alors que son visage était tout bouffi. Mon œil ! En tout cas, elles font ça en groupe…

Cameron Diaz, 51ans est maman pour la deuxième fois. Non, ne poussez pas de grands cris, les travaux du docteur Sévérino Antinori ne sont pas à l’œuvre (vous vous souvenez, le savant fou qui faisait accoucher des dames de 62 ans et qui prétendait cloner l’humain ?). Non, l’actrice n’a pas non plus adopté, pourquoi se priver quand on peut faire du sur-mesure (réac ?). Attendez, le meilleur est encore à venir : le petit s’appelle Cardinal. Avouez qu’en cette veille de Pâques, Cardinal, dont la mère n’a jamais accouché, c’est croquignolet, non ? Il manque plus que l’âne et le bœuf.

Brooklyn Beckham coupé au montage par sa propre femme. Il n’avait pourtant qu’une seule réplique mais il s’y prenait comme un manche apparemment. « Il (la) disait avec un fort accent britannique et en regardant directement la caméra » a indiqué Nicola Peltz. La jeune femme réalise son premier film et sait ce qu’elle veut : mari ou pas mari, il est nul, il saute. L’ainé de Victoria et David s’est dit « contrarié », selon Closer. Tant pis pour lui.

Fin du calvaire, à Paris en tout cas pour Isabelle Huppert. L’actrice jouait Bérénice au théâtre de la ville et le moins qu’on puisse dire, c’est que le show ne fait pas l’unanimité. Huées, départs au milieu du spectacle, invectives, « On n’entend rien de ce que tu dis, Isabelle ! ». Plusieurs représentations ont ainsi été chahutées. En même temps quand, pour vous appâter, le Théâtre de la Ville vous promet que « toutes les répliques seront incompréhensibles et recouvertes par la voix de Bérénice » et que tous « les éléments sonores du spectacle – tous, perçus ou inouïs – sont produits par la voix d’Isabelle Huppert », il ne faut pas s’étonner.

Taylor Swift picole tranquille aux Bahamas. La star prend quelques jours de repos en compagnie de son compagnie Travis Kelce. Closer nous montre le bioutifoul couple en maillot, bras dessus-bras dessous, un verre à la main jusque pendant leur bain de mer, dans un décor idyllique de sable fin et de cocotiers. On pourrait les croire seuls au monde, les yeux dans les yeux, mais non : Voici nous dévoile l’envers du décor et le personnel qui se démène pour le confort des deux cash machines. Pendant qu’un employé étend la serviette, un autre prépare le parasol. Il faut dire que leur loc AirBnB est à 15.000 la nuit et vient avec chefs, femmes de chambre et agent de plage. De vraies vacances quoi.

Gisèle Bündchen admet enfin sa liaison avec son prof du jiu-jitsu. « C’est la première fois que je sors avec quelqu’un qui a été mon ami avant » a-t-elle avancé au New York Times. Monsieur doit être content d’être enfin sorti du placard, depuis le temps. En revanche, elle nie fermement que l’idylle ait commencé avant son divorce.

La rupture de Tom Cruise et sa socialite russe serait encore un coup de la sciento : selon Page 6, « l’équipe rapprochée » de l’acteur aurait vu les fréquentes sorties de l’ex-mari « haut en couleur » d’un très mauvais œil. Il faut dire qu’à peine quelques semaines après avoir appris que son ex sortait avec la star, l’oligarque russe avait pris longuement la parole pour raconter son mariage, avait prévenu la star américaine de « garder un œil sur son porte-monnaie » ou encore avait désigné l’interprète de Mission Impossible comme seul choix possible pour incarner son personnage en cas de biopic. Grosse tête un jour, grosse tête toujours, ça sentait, il faut avouer, l’ingérable XXL.

OK Corral à Danse avec les Stars : Natasha St-Pier et Inès Reg font monter la pression. Qui a fait quoi ? Difficile de démêler l’écheveau. On est sur une base d’insultes échangées après une titille mal comprise, puis un dérapage contrôlé sur les réseaux sociaux et enfin une tête à queue sur fond d’accusation racistes. Qui a traité qui de salope, qui a proféré des menaces de mort, qui a posé une main courante ? C’est comme avec les enfants, on ne veut pas le savoir (mais si vous le voulez quand même, rendez-vous dans Closer, Public ou Voici). Mais d’avis général, le camp du bien montrerait plutôt l’humoriste d’un gros doigt accusateur. « Elle n’est pas simple », selon les équipes de l’émission. « Elle s’arrange avec la vérité, se la pète et ne dit même pas bonjour ». Et maintenant, elle cherche à nous tirer les larmes sur Instagram, clamant qu’elle participe la boule au ventre à l’émission, victime d’exclusion». Ouh, la vilaine ?

L’ex d’Alain Delon s’incruste à Douchy. Après le départ forcé d’Hiromi, Rosalie van Breeman, mère d’Alain-Fabien et Anoushka « aurait posé ses valises » là-bas depuis quelques semaines selon Closer. Elle s’occupe « des repas et des courses » et apporte son soutien à l’acteur. Selon le mag, elle aurait aussi réussi à mettre de l’ordre dans les relations entre ses enfants. Cerise sur gâteau en plastique : la santé mentale de l’acteur se serait stabilisée. Victoire ?

Puff Daddy a tenté de se faire la malle au Cap-Vert alors qu’une imposante perquisition avait lieu dans deux de ses résidences. Arrêté à la douane alors qu’il tentait de monter dans son jet privé, il a été prié de rester sur le sol américain. Pendant ce temps, casqués, gilets pare-balle et armes au poing, des dizaines de policiers ont fouillé partout pour chercher des preuves d’un trafic sexuel. Plusieurs plaintes ont été déposées contre le rappeur depuis le mois de novembre. La dernière va beaucoup plus loin et fait état d’un système à l’œuvre depuis des années, cocktail de drogues, violences, abus et parties fines incluant des prostitués, des mineurs et/ou des personnalités. Moche.

Pour finir avant de relire tous mes Babar : Pierre Niney a adopté une âne nain « plus petit que mon chien, mais sa place dans mon cœur est déjà énorme. » L’ex de Jean-Paul Belmondo est en prison pour proxénétisme : Barbara Gondolfi fait de la préventive pour avoir proposé les services de jeunes hongroises sur Internet, réseau entretenu par le père de ses enfants. David et Victoria Beckham troquent leur canot à 5 millions contre un super yacht 3 fois gros et 3 fois plus cher, dont ils ont commencé à profiter en Floride pour ces vacances de Pâques. A la fin de sa tournée, Madonna prévoit de donner un concert gratuit sur la plage de Copacabana, au Brésil : méga bousculade en vue.

