Charlène &Albert de Monaco, Brad Pitt &Angie Jolie, mêmes coups bas plus ou moins discrets; Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit, JLo &Ben Affleck, même retour de flamme plus ou moins caliente; Britney Spears & Cyril Lignac même topless mais pas même effet

Revue de presse people

Futurs, ex, ou futurs-ex, cette semaine tout est dans le couple !

Jalil Lespert essaye une alliance à Saint Barth. Tandis que revoilà les mêmes sempiternels clichés des baisers en maillot, au bort de l’eau, ça se confirme : après Public la semaine dernière, Closer évoque un mariage dans l’air entre Laeticia Hallyday et l’acteur. La demande aurait même été faite sur le très romantique Pont des Arts à Paris. Dans quelques jours, la famille recomposée devraient être au grand complet - trois enfants pour lui, deux pour elle, et passer quelques jours ensemble aux Antilles. Et peut-être fixer la date ? Il nous tarde, tant ça changerait un peu de les voir habillés !

Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit veulent nous faire savoir qu’ils sont toujours ensemble, et Gala, sympa, leur file un coup de main : le couple a été probablement interviewé à Cannes, pendant la promo de leur film, « Cette musique ne joue pour personne ». C’est donc l’un après l’autre qu’ils ont répondu aux questions du mag - pas très romantique. Et nous sommes donc priés de croire que leur amour est intact, que travailler ensemble a été un moment de pure plaisir, et que les rumeurs étant, chaque semaine différentes, il ne faut pas y prêter attention. OK ? Bon ben d’accord, alors.

La plus grosse escobarderie des dernières semaines reste la situation de Charlène de Monaco. La princesse est en Une de Paris Match qui titre sur «L’affaire Charlène» et renvoie à un 4-page de Stéphane Bern, tout en nuances. Le journaliste se garde bien de prendre partie mais évoque subtilement l’avis des monégasques qui « soupirent » à l’évocation de « leur princesse par éclipses ». On apprend que Charlène vit très peu au Palais, préférant un appartement à quelques rues, que son équipe a déjà mainte de fois invoqué des problèmes de santé pour excuser des absences de dernière minute. Et, en guise de conclusion, « certaines sources avancent que, pour l’heure, la Princesse n’a aucune intention de rentrer ». Du coup, Public, de son côté, met en avant une petite vacherie « officielle », du Prince Albert pour se venger : sa femme a beaucoup de mal à accepter ses enfants illégitimes ? Et bien paf : au concert d’été la Croix Rouge, son fils Alexandre, 17 ans, né hors mariage et reconnu en 2005, était présent avec sa mère (l’ex du souverain, donc) et placés non loin de la table princière.

On compte les coups bas aussi et toujours chez Brad Pitt et Angelina Jolie : c’est le retour à la case départ pour leurs enfants, puisque Madame a réussi à faire révoquer le juge qui avait accordé la garde partagée à l’acteur, rendant cette décision caduque. L’actrice et ses enfants étaient en France ces jours-ci, à Paris pour faire un peu de shopping et dans le sud, à quelques kilomètres de Miraval, où elle a enfilé un scaphandre d’apicultrice pour faire la promotion de ce métier. Peut-être est-elle aussi passer récupérer son maillot rayé et sa petite robe du soir, au mas qu’elle partage encore avec son ex ?

Un ex chasse l’autre, Closer veut voir Jennifer Aniston en couple avec un sosie de Brad Pitt. Il s’agit de Gabriel Aubry, un (très) beau mannequin québécois de 44 ans, père de l’enfant d’Halle Berry. Alors, oui, il a le cheveu wavy du surfer et la barbe de trois jours, mais la ressemblance avec l’ex-mari s’arrête là. La romance est mignonette, mais, il semblerait que le mag ne mise pas un Kopeck dessus : « elle est célibataire et heureuse de l’être. Elle veut vivre cette aventure spontanément, sans attente ». Comment diriez-vous, vous, pour un coup d’un soir ? Ah, et aussi, rassurez-vous Brad Pitt est tout à fait d’accord avec cette histoire. Parce que oui, quelqu’un est allé lui demander son avis, alors que lui et la célèbre Rachel de Friends sont séparés depuis 2005…

La plus bouillante affaire d’ex à la une est évidemment celle de Jennifer Lopez et Ben Affleck. Le nouvel ancien couple a rejoué sa scène culte à Saint Trop’ : un gros yacht, elle qui bronze en tiny bikini, lui la main sur sa fesse. En 2002, c’était une séquence d’un clip de la chanteuse, qui singeait les paparazzades qui visaient le couple, en 2021, c’est la réalité. Les Benifer avaient loué un gros bateau et invité quelques copains. A terre, la chanteuse a fêté ses 52 ans en boite et même si, sur la photo, on dirait qu’elle s’ennuie ferme, ses amis l’ont dit « très heureuse ». Un petit moment de mou, sans doute, après avoir dû annuler son resto au dej, parce que son ex, Alex Rod, squattait déjà l’endroit. Ah ! Saint Trop’, jamais tranquille !

Demandez à Cyril Lignac qui prend, lui aussi, le soleil en bateau, au large du port mythique. Et il en a besoin le chef, de soleil ! Closer nous le montre en position peu flatteuse, blanc comme un c… avec la marque de son inséparable t-shirt blanc col-V. Heureusement, sa petite-amie depuis plusieurs mois, Deborah, le fait rire à gorge déployée, et ça rattrape tout. Enfin, il ne faudrait pas oublier la crème quand même. Indice 50 minimum.

Dans la « Team Saint Trop’ », il y a aussi Nagui, mais lui, il parait tout à fait y trouver la paix : Le présentateur s’est fait shooter dans un resto de plage à Ramatuelle, à l’heure du déjeuner : polo rouge, bermuda en jean et sourire XXL. Une sortie rare puisque Voici nous indique que sa femme, Mélanie Page et lui sont assez casaniers et qu'à part une sortie hebdomadaire, ils restent plutôt au bord de la piscine de leur maison.

Sur la Côte Atlantique, c’est la vie nouvelle vie paisible de Laura Smet qui fait la Une de Voici. La fille de Johnny, comme sa belle-mère, parade en maillot à longueur de pages. Et pour cause, le magazine nous indique que depuis qu’elle s’est installé au Cap Ferret pour de bon, elle et son mari, Raphaël Lancrey-Javal, ne voit pas grand monde, font du bateau et la sieste. C’est sûr, qu’il y a plus stressant comme programme.

Cette semaine aussi, les hebdos nous font un petit point « Immobilier ». Peut-être un geste de soutien à Stephane Plaza qui a eu deux accidents de voitures en deux jours, heureusement sans séquelle pour le présentateur/acteur. Les infos viennent de son propre compte Instagram, avec photos des voitures embouties en story. Il l’affirme « J’arrête définitivement ma carrière de pilote ». Sage décision.

Immobilier donc : Adele s’offre une troisième maison à Beverly Hills, son quartier de Los Angeles. Après avoir acheté la propriété d’en face pour son ex-mari, c’est la maison d'à côté, celle de Nicole Richie qu’elle a récemment mis dans sa besace. Un bon placement pour éviter les voisins trop pressants. En même temps, dans ce ghetto pour célébrités, ils s’appellent Nicole Kidman, Asthon Kuchter ou Katy Perry… Tu parles de voyeurs incontrôlables…

La maison familiale de Sting en Toscane coûte « une ou deux chansons » selon les propres dires du chanteur. Je vous donne une clé de lecture : sa chanson la plus rentable, « Every Breath you take », lui a permis d’engranger plus de 20 millions de dollars… Le manoir se situe au sud de Florence, se déploie sur 1500 mètres carrés, compte 10 chambres et 5 maisons d’invités, un centre équestre, un tennis et une immense piscine sont disséminés sur la propriété. Et c’est là que, depuis 25 ans, le chanteur britannique passe l’été. La vita est dolce, là-bas, pour l'English Man.

A la Nouvelle-Orléans, le manoir de Jay-Z et Beyonce a brulé. Il s’agissait d’une ancienne église construite dans les années 20. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé, le couple n’était pas sur place. Mais la piste criminelle est privilégiée : un rôdeur a été signalé sur place, et les pompiers ont retrouvé des livres dans le four de la cuisine et de l’essence à proximité. Effrayant !

Et notre mélange d’été pour finir : Britney Spears pose seins nus sur Instagram: mini-short en jean, sous un arbre, tenant l’ensemble serré entre ses mains, le tout surmonté d’un regard de braise. Effeuillage essentiel pour sentir le vent de la liberté sans doute. Le père de Meghan Markel envisage de trainer sa fille devant les tribunaux pour la forcer à lui présenter ses petits-enfants. La dernière née des Sussex, Lilibet-Diana est par ailleurs entrée, ces jours-ci dans la ligne de succession au trône - 2 mois après sa naissance, une éternité selon les mauvaises langues, et la petite porte le dossard numéro 8, après son frère Archie et son père le Prince Harry. Joe Wilfried Tsonga a eu un deuxième garçon. Sarah Ferguson, l’ex femme du Prince Andrew, a proposé ses services en tant que consultante pour les nouvelles saisons de The Crown, série sur la famille royale britannique. Elle a pris un vent. Julie Gayet petit-déjeune d’huitres, sur le marché, quand elle est en Corrèze, François Hollande, lui préfère les crevettes…