Brigitte Macron vacille, Jenifer floppe, Laeticia Hallyday se crashe; Gilles Lellouche fait une couvade rillettes-champagne; les femmes des Bleus font dans la sobriété, Nabilla dans la gerbe de Bling; Madonna sort sa fille à une fête de Sex

Nouvelle annulation pour Céline Dion et nouvelle prise de paroles façon chef d’Etat : la diva québécoise souffre d’un syndrome neurologique particulièrement rare, celui de la « personne raide ». Une personne sur un million est touchée par cette maladie auto-immune qui engendre des spasmes ultra-violents et parfois la rigidité du corps. « Je ne peux pas chanter comme je le voudrais ». La voix est posée mais grave, la star a une nouvelle fois, face caméra annulé la reprise de ses concerts… Coup dur pour les fans, et pour elle, qui finit son message en larmes.

A défaut d’un tatouage à son effigie, Julia Roberts porte George Clooney en robe : l’actrice américaine a dégainé une tenue loufoque pour faire la pub de son copain sur tapis rouge. Noire et très bien coupée, elle est recouverte de cadres photos à l’ancienne, chacune avec un portrait différent de l’acteur et pas seulement des clichés flatteurs : on le voit dans ses années Urgences ou avec coupe de cheveux douteuse ou encore en duo avec Pretty Woman. On ne sait pas encore ce qu’en a pensé l'intéressé. Mais Kylian MBappé a demandé les coordonnées du fabricant pour commander un costume « Olivier Giroud ».

Brigitte Macron a peur de tomber du haut de ses Louboutin. Gala et Match reviennent sur la visite officielle du couple présidentiel aux Etats-unis avec toutes les photos et les détails des tenues : premier diner de gala, une robe vert émeraude et des escarpins vertigineux qui lui font craindre « une chute à tout instant ». Ouf, tout s’est parfaitement déroulé, merci beaucoup. Sauf que pour une fois, notre fougueux président est passé pour un goujat ! Tout à son empressement de rejoindre Joe et Jill Biden, il s’est un peu précipité, montant quatre à quatre les marches du perron de la Maison Blanche. C’est un coup d'œil insistant du President of the United States of America himself, qui lui a fait opérer un « rapide demi-tour »… se rappelant « qu’il est plus élégant d’arriver à deux ».

Gilles Lellouche se sent comme un tas de rillettes et a eu un enfant. L’acteur de 50 ans a célébré l’arrivée d’un petit Jules, premier enfant avec sa compagne actuelle. Voici nous dit qu’il est d’autant plus ravi d’avoir un garçon qu’il était déjà papa d’une fille de 13 ans, qu’il partage avec l’actrice Mélanie Doutey. « Une source » a révélé à Voici que le soir de la naissance, il a fait la fête toute la nuit chez lui avec du champagne et des copains. Ce genre de régime ne l’aidera pas à perdre ses kilos de tournage, accumulés pour rentrer dans la peau d’Obélix.

Les Bleus, qualifiés en quart de finale, retrouvent leurs familles arrivées en grappe au Qatar. Si Closer nous donne le montant du déplacement (300.000 euros, réglés aux deux tiers par les joueurs) Gala et Voici nous ouvrent plutôt l’album de photos où règnent les W.A.Gs, les « Wifes and girlfriends » de nos joueurs. Et bien, il paraît loin le temps où les filles se sapaient à la Beckham, comme si elles défilaient à chaque match. Erika Griezmann, Camille Varane, Jennifer Giroud ou encore Claude Deschamps : rien que du sobre, du sourire, du t-shirt basket, beaucoup d’enfants et d’entrain, fraîches et sans chichi ! Tremblez Anglais, la French Touch est aussi dans les gradins !

Laeticia Hallyday s’est-elle tirée une balle dans le pied avec son documentaire sur Johnny ? Entre le film lui même et les interviews de promo, voilà ce qu’on peut retenir de notre Idole nationale : autodestructeur - il a tout essayé, même le crack (oui le crack !) que Laetitia raconte lui avoir vu prendre aux Etats-unis, après le concert raté de Vegas (à lire dans Paris Match), coureur, il aurait été coutumier des tromperies que son officielle acceptait tacitement, et encore suicidaire, violent. En voilà un joli portrait dévoilé au moment de l’anniversaire de sa mort ! « Ce n’est pas un hommage à Johnny, loin de là », « C'est plutôt Laetitia par Laetitia « , « elle règle ses comptes », « bientôt, elle va nous dire qu’il ne savait pas chanter », sont quelques-uns des commentaires glanés ici ou là… Il fallait s’y attendre, personne n’aime que sa star soit traînée dans la boue. Si la veuve tentait de nous montrer ce qu’elle a enduré par amour pour nous amadouer, l’opération Séduction a (encore une fois) raté.

Nabilla doit être en mal de clic. Pour se refaire la cerise, rien de mieux qu’une fête anniversaire avec un gâteau ridicule, des ballons à gogo et des cadeaux mirifiques. Et si le petit rejeton n’a que 6 mois, et bien, tant pis, une opportunité de clic passe avant tout. Et comme ça n’a pas eu l’effet escompté, la starlette a choisi de forcer sur la déco de Noël façon Kim Kardashian, pour en faire une vidéo : un sapin XXL, la façade entière de sa maison recouverte de guirlandes lumineuses, tout comme les troncs de ses palmiers, et tous les arbres de la haie du jardin. A l’intérieur, il y a tellement de guirlandes lumineuses qu’elle pourrait subir une crise d’épilepsie stroboscopique à tout moment. Là encore, tant pis si elle n’est en phase avec personne. La ? La quoi ? Attends, je me rapproche, j’entends rien. La crise énergétique ? T’es crevée, c’est ça ? Je ne comprends rien à ce que tu dis.

Le dernier disque de Jenifer est en mode flop. Pour Public, « malgré une promo d’enfer, « n°9 » ne décolle pas », comparaisons douloureuses avec ses concurrentes à l’appui. Avec Clara Luciani par exemple, qui a vendu 4 fois plus de son propre album ou Angèle qui comptabilise 6,7 millions d'écoutes en Streaming par mois, quand Jenifer n’en enregistre que 600.000… Coup dur pour la chanteuse corse qui pourrait se sentir, c’est vrai, « lâchée par ses fans ».

Le conte de Noël avant l’heure : Soprano a retrouvé son fils naturel. 27 ans après sa naissance sous X, le jeune homme s’est fait connaître auprès du chanteur. « Ça fait deux mois, c’est un truc de fou ! Il est gentil, intelligent, grand, rigolo ». Le nourrisson avait été placé par sa mère, alors mineure et le père de 16 ans n’en avait rien su. Mais ces dernières années, avec la notoriété, il avait lancé des bouteilles à la mer pour retrouver son aîné, dans ses chansons, ses interviews. Et voilà ! Le miracle de Noël. Merci Santa ! (ou le petit Jésus, à vous de choisir).

Pour nos frères ennemis, de l’autre côté de la Manche, c’est plutôt la cata de Noël qui s’annonce. Le Roi Charles aimerait beaucoup perpétuer la tradition fédératrice du réveillon à Sandringham chère à Elizabeth II. Encore faudrait-il qu’il y ait des candidats au rassemblement familial ! Evidemment, les Sussex vont rester chez l’oncle Sam à ronger leur os et le Prince Andrew dans les limbes, William et Kate était censés passer Noël chez elle (eux aussi observent habituellement l’alternance, une année dans ta famille, une année dans la mienne) et même Camilla voulait voir ses petits enfants non royaux ouvrir leurs cadeaux. Du coup, tout le monde est chonchon, alors pour être sûr d’avoir de la compagnie, le souverain a envoyé un bristol à son ancienne belle-soeur, Sarah Ferguson, qui était persona non grata sous le sapin depuis 30 ans. Bouche-trou, vous dites ?

Madonna célèbre les 30 ans de son livre SM, Sex, accompagnée de sa fille. A Miami, la star s’est rendue, avec Lourdes, 26 ans, à une expo des clichés les plus hards du photographe Steven Meisel. Elle portait en toute décontraction, un body dentelle, un micro short à paillettes, des collants en résille et une cravache comme accessoire. Je vous passe les poses lascives et les danses frotti-frotta sur scène jusqu'à point d’heure. Mais disons simplement que le psy de la famille n’est pas prêt de prendre sa retraite.

Shakira, jeune divorcée, taquine le surf et le prof qui va avec, sur une plage espagnole. Sur les photos de Public, le jeune homme a 26 ans, la combi fitée et la mèche blonde enjôleuse et selon le mag, il est entré dans la vie de la chanteuse dès l’accord sur la garde des enfants signé.

Adele pousse les spectateurs de son show à Las Vegas à s’en jeter un petit derrière la cravate : « plus vous buvez, mieux je me porte » a-t-elle lancé à son public. A t-elle peur que les sobres s’ennuient en la regardant chanter dans une salle climatisée XXL ? Pas sûr, car en bonne anglaise, la diva reconnaît aisément qu’elle a le levé de coude facile, et qu’elle aime l’ambiance surchauffée des pubs à l’heure de la dernière pinte. En revanche, pas sur scène ! Il ne faut pas tout mélanger : « jamais pendant le travail ». Pas question pour elle de ressembler à ses compatriotes Amy Winehouse ou Pete Doherty, complètement déglingués en plein show. Non, Adele serait même plutôt tout l’inverse : elle a même montré à son public qu’en fait d’escarpins glamour sous sa robe de bal, elle avait opté pour… de simples chaussettes, chaudes et confortables.

Mariah Carey perd la boule de Noël et Gala rejoint la team Grinch pour se moquer (gentiment) de la diva : alors que sa chanson « All I want Christmas is you » bat tous les records depuis bientôt 30 ans, on aurait pu s’attendre à ce qu’elle connaisse les paroles sur le bout de ses faux ongles. Mais un internaute l’a grillée ! Il a filmé sa prestation pendant l’énorme show de Thanksgiving dans les rues de New York, et la chanteuse avait un énorme prompteur. Ajoutez toutes celles qui montrent les couacs du playback et vous avez (encore) une grosse plantade de Noël.

Et pour finir, avec les sablés à la cannelle : la première star issue d’Internet fait son entrée au Musée Grévin : Squeezie, 17,6 millions d’abonnés sur youtube, fait des vidéos, des chansons, des livres et a désormais son double en cire, aux cotés de Céline Dion, Louis de Funès ou Jimi Hendrix. Le youtubeur Norman Thavaud, accusé de corruption de mineurs et de viol par six jeunes filles a passé deux jours en garde à vue. Il est ressorti sans poursuite à ce stade. Sébastien Jondeau, l’ex chauffeur/garde du corps de Karl Lagerfeld a eu une petit fille. Avec une femme, oui oui. Drew Barrymore n’offre pas de cadeaux à ses enfants pour Noël, mais préfère leur fabriquer des souvenirs en les emmenant en voyage. Eva Longoria et Victoria Beckham se pomponnent ensemble et postent le moment : drinks à la main et peignoirs de soie, même leurs bigoudis sont sexy.