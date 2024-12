Revue de presse des hebdos

Bayrou voit Macron sous emprise de Kohler et se pense lui-même « ouf parmi les in »; Attal sort son parapluie, Philippe boude, Les espions russes ciblent l’Elysée; Trump établit sa cour à Mar-a-Lago

Dans vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs écrit déjà l’histoire de notre siècle, Marianne fait son Top 100 des influenceurs. Pas seulement ceux de YouTube, non non ! Le Point préfère dresser le palmarès des atteintes à la liberté d’expression de l’année, et met, sur le podium de ses “Bâillons d’or” Sandrine Rousseau et l’Arcom. La fin de l’autorisation d’émettre de C8, qui condamne Cyril Hanouna au silence fait donc jeu égal avec l'élue écologiste, qui, si elle a condamné l’emprisonnement de Boualem Sansal, a osé un “rappelons quand même que ce n’est pas un ange dans ses positions”, qui pour certaines relèveraient de “l’extrême droite”, et d’“une forme de suprémacisme”. Bon, revenons aux hôpitaux…