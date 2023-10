Android 14 vient d'arriver : toutes les nouveautés que la MàJ vous réserve

Un téléphone Google Pixel 8 pro est présenté lors d'un événement de lancement de produits pour les téléphones Google Pixel 8, et Pixel 8 pro, la Pixel Watch 2, et les oreillettes Pixel Buds Pro.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Android 14 est désormais accessible sur les téléphones Pixel. Quelles sont les principales nouveautés ?

Jérôme Durel : La principale nouveauté concerne l’IA. C’est véritablement l’IA à tous les étages avec Android 14. Google a fait beaucoup d’investissements sur l’IA et a cherché à exploiter toutes ses avancées en les mettant au service de la téléphonie et pour les utilisateurs. Google exploite son savoir-faire sur l’IA, principalement au niveau de la photo. Les principales nouveautés concernent ce domaine.

Il est également possible de générer son fond d’écran avec de l’IA. Des efforts ont été faits également sur les émojis.

Mais les nouveautés concernent essentiellement les photos avec des progrès en termes techniques et lors de la prise des photographies.

La sécurité serait renforcée pour les utilisateurs d’Android 14, notamment dans la protection contre les malwares et via un code PIN encore plus sécurisé. Quelles sont les évolutions dans ce domaine ?

Il ne sera plus possible de télécharger ou d’utiliser des applications qui fonctionnaient sous Android 5.1 et qui n’ont pas été mises à jour depuis, afin de limiter les risques de malwares et de lutter contre l’obsolescence. La sécurité de ces applications anciennes n’est plus garantie. Cette disposition d’Android 14 permet donc d’améliorer la sécurité. Ce qui est trop vieux ne pourra plus être installé, limitant ainsi les risques de piratages, de vols de données ou de malwares.

Des identifications vont aussi passer par la biométrie avec Android 14. Cela sera donc plus fiable et plus sécurisé qu’à travers de simples mots de passe.

Pass Keys doit permettre d’accéder à des applications via des données biométriques.

Le protected Pin renforce aussi la sécurité des mots de passe.

Android 14 concerne pour l’instant les utilisateurs de téléphones Pixel. Est-ce qu’Android 14 pourra-t-il se démocratiser rapidement et être accessible à d’autres smartphones ? Faudra-t-il procéder à des mises à jour ?

Le cœur du système est Android 14. Mais des surcouches se rajoutent en fonction des constructeurs. Samsung a notamment des dispositifs particuliers qui viennent se greffer à Android. Par-dessus Google, des fonctionnalités « maison » viennent se rajouter en fonction des constructeurs. Les utilisateurs sont donc tributaires de la bonne volonté des constructeurs. Les marques fort heureusement se mettent à jour très rapidement. Mais sur des marques low cost ou assez peu connues, cela peut prendre du temps et les mises à jour ne sont pas toujours effectuées.

Tous les téléphones Android ne pourront pas avoir Android 14 dans l’immédiat. En revanche, si vous avez un téléphone de Google, un smartphone de la gamme Pixel, votre appareil, s’il est récent, est bien éligible pour cette mise à jour vers Android 14.

Avec Android 14 et l’engouement de l’IA, est-ce que cette mise à jour peut-être une opportunité pour Google de se mettre en avant et de se positionner sur le marché des smartphones et de la révolution de l’IA ? Est-ce une porte ouverte de l’intégration de l’IA dans les téléphones portables ?

Cela fait plusieurs années que l’IA avance à bas bruit sur les téléphones portables de Google ou d’Apple. En réalité, ces innovations d’Android 14 liées à l’IA et l’arrivée de l’intelligence artificielle dans les smartphones participent au sens de l’histoire.

Des progrès faramineux ont été réalisés sur l’IA depuis près de trois ans. Il est logique que l’IA s’immisce dans la téléphonie.

Google a fait beaucoup d’efforts et d’investissements pour les smartphones Pixel depuis plusieurs années. Plus les années passent et plus ces produits et ces smartphones sont appréciés. Google parvient vraiment à rivaliser avec ce que propose Apple.

Android 14 constitue la plus belle innovation pour les smartphones de Google. Ce logiciel va donner un véritable coup de jeune au produit. Cela va bien au-delà d’une mise à jour technique.

Avec Android 14, il sera possible de centraliser les données des différentes applications de santé ou liées au bien-être et à l’activité physique via le dispositif « Health Connect » qui sera intégré aux paramètres par défaut. Ce dispositif n’est-il pas un atout de plus pour les utilisateurs ? Cet atout « santé » peut-il être un autre point positif ?

Health Connect est une application qui va centraliser toutes vos données de santé, issues de vos produits tech, de votre montre connectée, de votre tablette ou de vos objets connectés. Cela va permettre de centraliser ces données et de simplifier leur accès tout en facilitant la vie des utilisateurs. Google, avec ce dispositif, tente de rattraper Apple dans ce domaine. Appel a un marketing plus agressif dans ce domaine, notamment via les publicités pour l’Apple Watch.