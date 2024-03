Albert &Charlène de Monaco vieux-couplisent, Charlotte Casiraghi &Nicolas Mathieu néolovisent; Céline Dion fait du freemiche, Britney Spears du freetout; Marlène Schiappa s’est tatooplée; Le fils de Madonna sort sa fiancée, la fille de Kanye West un album

Unes des hebdos People

Mais aussi : Kate et William sont-ils au coeur d'un Camilla gate nouvelle génération ? Jenifer veut se réinstaller à Paris; Madonna fait une grosse bourde sur scène; Audrey Fleurot fait attendre HPI et Leila Bekhti a eu un quatrième enfant.

Charlène de Monaco reçoit un petit bisou pour l’anniversaire d’Albert. Le souverain monégasque a fêté ses 66 ans et pour l’occasion, il a posé en famille devant un immense gâteau en forme de phare rouge et blanc et déposé un chaste bécot, yeux fermés sur la joue de sa femme. Plutôt sur le mode charentaise que porte-jarretelle, mais ce sera quand même à mettre sur le compte de la solidité du couple.

Enfin des nouvelles rassurantes de Céline Dion ! En une de Voici, la chanteuse s’est offert une petite virée à New York avec ses fils. Sans make-up et « les traits un peu tirés », elle se montre sourire aux lèvres, debout et en forme pour arpenter la grosse pomme. Il parait qu’elle s’est rendue au Moma pour une visite de deux heures sans pause, et qu’elle aurait même fait un petit tour dans un studio d’enregistrement. En début de semaine, ce sont des images d’elle en version boute-en-train qui ont été partagées : elle s’incrustait à nouveau dans des vestiaires de hockey et faisait le pitre devant ses compatriotes tout juste victorieux d’un match à Vegas. Ce coquin de Public a même su déceler qu’elle ne portait pas de soutien-gorge ce jour-là, « ni brushing, ni botox », montrant ainsi « son côté femme normale ».

Et en revanche, Closer est toujours plus alarmant sur le sort de Loana. La jeune femme vient de passer par une phase d’anorexie sévère et refusant de s’alimenter, s’est évanouie en pleine rue. Elle a dû être réanimée par les pompiers, puis conduite à l’hôpital. Elle ne serait plus en danger selon son ami, Eryl Prayer. Mais le sosie français d’Elvis raconte qu’il avait dû intervenir plusieurs fois au domicile de l’ex-lofteuse ces dernières semaines pour s’assurer qu’elle était toujours en vie alors qu’elle ne répond plus à aucun message.

Jenifer revient vivre à Paris. Le scoop est à lire dans Closer. La chanteuse veut réinstaller toute sa petite famille dans la capitale, et s’est donc mise en quête d’un appartement, un an et demi après son départ pour la Corse. Aucune ombre au tableau : tout le monde est partant pour le déménagement, le mari Ambroise, et les trois garçons, Aaron, 20 ans, Joseph 9 ans et Giuvanni, 3 ans. Les inscriptions « dans de bonnes écoles » pour la rentrée prochaine sont en cours.

Audrey Fleurot fait lanterner TF1. Alors que sort demain de nouveaux épisodes de la série HPI, Public révèle que l’actrice imposerait son agenda à la chaine. Selon « une source » du mag, impossible de savoir quand le tournage pourra reprendre pour les deux derniers volets, car l’interprète de Morgane Alvaro préfère faire plus de cinéma et « ne travaille plus pour HPI qu’entre les projets auxquels elle tient vraiment ». Ca ne va pas arranger sa réputation de diva qui s’était bien étoffer cet automne quand elle avait critiqué le scénario…

La bourde de Madonna : sur scène la chanteuse a stoppé son show pour afficher un fan, au premier rang, qui restait statique alors que tout le monde dansait. « Qu’est-ce que tu fais assis, toi, là-bas ? ». Coup de projecteur accusateur… Et gros moment de solitude : le jeune homme était en fauteuil roulant. « Politiquement incorrect, je suis désolée. Je suis contente que tu sois là » a bredouillé la star, avant de vite vite, passer à autre chose.

Britney Spears fait maintenant carrément du nudisme et le fait savoir à grande échelle. La (ex ?) chanteuse s’est postée sans rien, alors qu’elle était à la plage. Comme le chante Renaud, « les maillots de bain, c’est fait pour les boudins ».

Sharon Stone a ouvert une boite de pandore en révélant que le producteur du film « Silver » lui avait demandé de coucher avec l’acteur principal, William Baldwin, « parce que ça améliorerait ses performances et que le film en a(vait) besoin ». Vexé comme un pou, le frère d’Alec est inarrêtable « c’est moi qui ai repoussé ses avances. Pourquoi parle-t-elle toujours de moi après toutes ces années ? A-t ’elle toujours un faible pour moi ? Je pourrais écrire tout un livre avec les anecdotes salaces que je sais d’elle et ses attitudes non-professionnelles ». Il a même expliqué qu’il avait demandé toute liberté pour imaginer les scènes de sexe qu’il devait tourner avec elle, pour être sur de ne pas avoir à l’embrasser. Charmant.

Marlène Schiappa s’est tatooplée.Un an après le coup de foudre, l’ancienne secrétaire d’état donne des nouvelles de son couple dans Gala. Matthias Savignac et elle sont donc toujours ensemble. Leurs vies sont bien organisées, chacun dans ses projets, mais pour se rapprocher et sceller leur union, ils partagent « un appartement lumineux rive gauche » et se sont fait tatouer le même soleil, elle dans le dos et lui sur le coude.

Et puis, dans Paris Match, c’est Charlotte Casiraghi qui expose le sien, de couple, tout nouveau, tout neuf avec le romancier Nicolas Mathieu. Les tourtereaux (très chastes) sont photographiés dans les rues de Paris, à la terrasse d’un café. Simplicité et joie de vivre semblent affleurer des clichés. Mon confrère rappelle que la fille de Caroline de Monaco a une passion pour la littérature et cite de nombreux passages de l’œuvre du vainqueur du Prix Goncourt 2028, « né dans une famille modeste des Vosges » : comprenez « ceci explique cela » mais l’allusion sur l’étonnante alliance de la petite fille riche, bénéficiare du système décrit dans les Monaco Papers et du littéraire transfuge de classe qui défend la classe ouvrière restera « en creux ». Le temps d’un sandwich et d’un coca sur le pouce «près de la gare de l’Est» et les voilà qui s’engouffrent dans le métro. Affaire à suivre.

La fake news sur le genre de notre première dame est relancée depuis les Etats-Unis. Une journaliste de fox news, proche de Donald Trump et complotiste, Candace Owens a consacré une émission au sujet qui a engrangé 1,5 million de vues sur YouTube.

Et puis un autre sujet récurrent : Si on dit « souvent femme varie », que dit-on pour les messieurs ? Rupert Murdoch, 93 ans, envisage à nouveau de se marier. Cette fois, c’est une biologiste à la retraite de 67 ans qui a gagné la queue du mickey alors qu’il y a un tout petit peu moins d’un an, le magnat de la presse était déjà sur le point de passer la bague au doigt d’une cinquième épouse. Mais il avait annulé l’union sans s’expliquer.

Le photo(K)gatecontinue. Dans Gala, Point de Vue, Match… Les experts en retouche y vont tous de leurs gros plans sur les « incohérences » du cliché posté par Kate Middelton. Une manche, un col, une jupe, trois zones en particulier ont été modifiées probablement pour améliorer le cadre ou le grain de la photo, bien plus vraisemblablement que pour nous cacher la vérité (pourquoi personne n’ouvre pas plutôt les yeux sur la qualité ultra limitée des filtres Instagram ? mystère). On y voit la Princesse de Galles entourée de ses trois enfants, souriants. Mais loin d’éteindre la course des rumeurs abracadabrantesques, les journalistes les plus sérieux cherchent maintenant à comprendre. A présent, c’est une tromperie de William qui tient la corde : comme à l’époque du trio Charles/Diana/Camilla, il y aurait une troisième personne dans leur mariage : une certaine Lady Rose Handbury. Quoiqu’il en soit, la future reine d’Angleterre a été poussée à faire des excuses pour « la confusion causée » arguant que « comme beaucoup de photographes amateurs », il lui arrivait de « s’essayer aux retouches ». Et pour rajouter au drama, les principales agences de presse ont décidé de retirer la photo de leur catalogue car elle serait trop trafiquée et pourrait représenter « une manipulation ». Poor Kate.

Pour finir, avant de relire « Un tramway nommé désir » : Leila Bekhti a eu un quatrième enfant en toute discrétion, fin décembre. Le chanteur de Coldplay, Chris Martin va bientôt se marier avec Dakota Johnson, actrice et fille de l’un des « Deux flics à Miami », Don Johnson. Le fils de Madonna présente officiellement sa moitié : Rocco Ritchie est venu accompagné de Olivia Monjardin, (si c’est un pseudo, c’est raté) une jeune mannequin espagnole à la première d’une série réalisée par son père, Guy Ritchie. Stéphane Plazza a passé une nuit en garde à vue dans le cadre des plaintes portées à son encontre pour violence. North West, 10 ans, fille ainée de Kim Kardashian et de Kanye West va sortir un premier album de rap. Ben Attal détestait son grand-père Serge Gainsbourg, « grossier, dégueulasse et alcoolo ».

