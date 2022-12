Les macronistes veulent tous être maire de Paris; Ciotti joue la prudence, Wauquiez l’homme providentiel; Valeurs Actuelles dénonce le Belgikistan, L’Obs les naturopathes; Mayotte vacille sous la violence des migrants; Les faillites de commerces explosent

Le Point et L'Express ont publié des enquêtes sur la Chine et les dérives de la stratégie zéro Covid.

« Quand La Chine se réveille« « Ils bravent la plus grande dictature du monde » Le Point salue les manifestants chinois. L’Express constate « Stratégie zéro Covid » « L’échec de la Chine ». « De la détox à l’intox » « Les dérives des naturopathes »à la Une de l’Obs. « Le foot aussi est un sport de combats idéologiques » à la Une de Marianne. Valeurs titre en Une : « Bienvenue au Belgikistan » « Les nouveaux produits tech à découvrir absolument » à la Une de Challenges.

PPDA et le monde littéraire

L’Obs donne la parole à des femmes du monde littéraire qui accusent Patrick Poivre d’Arvor de les avoir agressées sexuellement. Exemple avec une écrivaine, Juliette (le prénom a été changé) : « Il est tard. Il n’y a plus grand monde. Il me propose de voir son bureau, sur un ton très léger. Il me parle de la photo de sa fille Solenn qui y est accrochée. Puis, il ferme la porte à clé, me plaque contre le bureau, je suis tétanisée, il me fait peur. Il ne met pas de préservatif. C’est froid, dégueulasse, humiliant. Il prend une lingette sur la commode et me dit : “Nettoie-toi.” «

Clément Beaune vise la mairie de Paris

Selon Le Point, Clément Beaune ne le cache pas : il est dans les starting-blocks pour être le candidat macroniste à Paris aux municipales de 2026. Le ministre des Transports, qui qualifie l’état des rues de Paris de « dégueulasse », compte envoyer un signal public de son intérêt pour cette échéance dans le courant de l’année prochaine. En attendant, il multiplie les contacts. Il aimerait s’allier avec Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce et du Tourisme, qui regarde de près, elle aussi, ce rendez-vous.

Selon l’Express Beaune n’est pas seul à viser Paris : « Attal, Beaune, Schiappa... Quand Paris affole la Macronie » L'élection municipale a beau être loin, déjà les esprits s'échauffent dans la capitale

Le Point encense Eric Ciotti

« Qui l’eût imaginé ? Éric Ciotti respecte le leader de la Nupes, il admire sa culture, bien qu’il combatte ses idées. Qui sait qu’il bavarde volontiers avec Alexis Corbière, autre pilier de LFI ? Ancien président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, premier des macronistes, a longuement côtoyé le questeur Ciotti, chargé du budget des députés. En privé, il ne cache pas qu’il a apprécié, au-delà de leurs incompatibilités idéologiques, de travailler avec cet homme qu’il juge rigoureux, si urbain et pragmatique. Jamais, ils ne se sont accrochés. « Il est pro, solide, fiable. Il tient ses deals. Il est expérimenté, fin dans l’analyse, élégant », loue Florian Bachelier, ancien questeur LREM issu du PS. Ainsi va Éric Ciotti, bien moins intransigeant que sa caricature. « Je respecte tous ceux qui sont sincères dans leurs convictions, explique-t-il. La politique, ce n’est pas une guerre. Ce que j’ai connu de plus violent, les coups les plus bas, venaient de mon camp. »

L’Express constate la prudence de Ciotti : « Présidence LR : Eric Ciotti, une campagne à contre-emploi. Favori de l'élection pour la présidence de LR, le député évite tout coup d'éclat. Une façon de ne pas obérer sa capacité à rassembler au second tour... et après. »

Laurent Wauquiez, le revenant

Quand l’Obs l’interroge, Laurent Wauquiez ne doute pas : lors de l’élection présidentielle 2027,, il faudra choisir entre lui et Marine Le Pen : « Son ombre plane sur l’élection à la direction de LR. S’il divise encore son camp, l’ancien grand espoir de la droite se voit en sauveur des Républicains à la prochaine présidentielle Etes-vous candidat à l’élection présidentielle ? » Quand « l’Obs » lui pose la question, en cette fin novembre, Laurent Wauquiez éclate de rire ».

« Mais le patron d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous reçoit dans les locaux de l’agence économique de sa région Laurent Wauquiez, le 25 novembre à Lyon, au conseil régional AuvergneRhône-Alpes, qu’il préside depuis 2016. à Paris, reprend aussitôt son sérieux et confirme sans détour sa grande ambition : « Je vais vous dire les choses très clairement et comme je les pense : en 2027, soit ce sera moi, soit ce sera Marine Le Pen. » Ces dernières années, l’ancien ministre et l’ex-patron des Républicains s’était fait volontairement discret sur la scène nationale, fuyant les journalistes et les plateaux, mettant en scène une retraite politique. Mais il se voit plus que jamais en homme providentiel. Et l’heure de son retour approche.

Comme l’Obs, Challenges a interrogé Laurent Wauqiez qui déclare la même chose : « C’est moi ou Le Pen » en 2027.

L’écoféminisme est minoritaire

Pour l’Obs : « C’est un sérieux revers pour l’écoféminisme. Après des mois de campagne et des buzz en tout genre, la très médiatique Sandrine Rousseau n’a pas réussi à transformer l’essai au premier tour du congrès d’Europe Ecologie-les Verts. La motion qu’elle soutenait, portée par l’une de ses proches, l’élue lilloise Mélissa Camara, n’a récolté que 13,54 % des voix des adhérents du parti. C’est très loin derrière la motion présentée par Marine Tondelier (46,97 %), la future cheffe des Verts. Mais aussi derrière celle soutenue par Yannick Jadot (18,07 %). »

L’Obs cite des écolos (sans les nommer) qui estiment que l’exposition médiatique de Sandrine Rousseau est inversement proportionnelle à son poids en interne.

Hanouna la politique au service du spectacle

Pour l’Express, Cyril Hanouna (qui était à la Une de l’Obs, la semaine dernière), c’est « Non pas de la politique spectacle, mais de la politique au service du spectacle. "Cyril Hanouna s'est mis en scène pendant des années dans des situations débiles, mais son ressort numéro un est le pouvoir. Il comprend très bien le capital social et politique qu'il détient, ce qu'il peut en faire", avertit le communicant Philippe Moreau Chevrolet.

« Le don de Cyril Hanouna, c'est celui du direct, de l'improvisation qui va bien, de la remarque qui tue. On lui donne du vide, et "Baba" en fait quelque chose, ce qu'on appelle "un moment de télévision ».

Le marais des OQTF

Selon l’Obs : « Entre 2012 et 2021, près d’un million d’« obligations de quitter le territoire français » ont été prononcées. Seules 130 000 ont été exécutées. La faute à un système paralysé par des procédures complexes et à des politiques migratoires peu cohérentes. »

« Ces quatre lettres sont devenues inflammables : OQTF. Depuis le crime atroce dont a été victime le 14 octobre la petite Lola, les « obligations de quitter le territoire français » sont entrées dans le vocabulaire politique. Symboles du « laxisme migratoire » dont ferait preuve le gouvernement, selon le Rassemblement national et une partie des LR qui vont jusqu’à rendre l’exécutif « responsable » de la mort tragique de l’adolescente, quand la Nupes, à l’image d’Aurélien Taché, député Europe Ecologie-les Verts, continue d’affirmer qu’« il n’y a pas de problème d’immigration en France » et dénonce son « instrumentalisation ».

« Entre ces deux positions aux antipodes, le gouvernement se retrouve comme pris en étau, se débattant en outre avec ses propres engagements passés de fermeté – qu’il a été incapable de tenir –, sa décision d’accueillir les réfugiés du navire « Ocean Viking » pour des raisons humanitaires et la promesse pour janvier 2023 d’une loi censée enfin réguler les migrations, comme les 28 précédents dispositifs législatifs votés depuis 1980. En vain. »

Mayotte va mal

D’après Le Point « La violence est devenue une habitude à Mayotte, ce département français situé dans l’océan Indien, entre Madagascar et l’Afrique. Un peu partout sur le bord des routes, les restes de voitures calcinées disent la sauvagerie qui règne sur l’île. Il y a quelques jours, un bus scolaire a été pris d’assaut par une bande ; cette fois, il n’y a pas eu de morts, mais quatre blessés et un chauffeur terrorisé. »

« La plupart des élus mahorais n’ont pas les pudeurs des parlementaires français. Pour eux, pas de doutes : la délinquance trouve son origine dans l’immigration illégale. « Je n’ai aucun doute sur le lien entre l’immigration et la violence qui sévit à Mayotte », dit Mansour Kamardine (LR), l’un des deux députés – avec Estelle Youssouffa (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires, ou Liot) – de Mayotte. Il en veut pour preuve la population qui occupe la petite maison d’arrêt de Mayotte : « Sur 100 détenus, 70 sont étrangers », dit le député. »

Ces commerces qui font faillite

« L’Express s’intéresee aux « commerces qui font faillite. Selon le cabinet Altares, 8950 défaillances d'entreprise ont été comptabilisées entre juillet et septembre 2022, soit une hausse de 69% par rapport à la même période en 2021. »

"Au-delà de tout, c'est le télétravail qui nous a tués", explique le gérant, de deux boutiques (situées sur les Champs Elysée et à la Défense) qui ont été placées en liquidation judiciaire en décembre 2021. "À La Défense, la fréquentation de salariés a baissé de 85% ».

Santé : le danger des pratiques alternatives

L’Obs constate que : « De plus en plus de Français se détournent de la médecine conventionnelle au profit de pratiques alternatives. Cet univers trop peu réglementé abrite pourtant un grand nombre de pseudo-thérapeutes qui peuvent se révéler dangereux « .

« Il est d’autant plus facile de verser dans ce trip que les naturopathes poussent comme des champignons. D’après la Fédération française des Ecoles de Naturopathie, ils sont près de 6000 aujourd’hui – un chiffre qui augmente de 20 à 25 % par an depuis dix ans. »

« A 92 ans, la doyenne des naturopathes, adepte d’un crudivorisme mâtiné d’une spiritualité new age, est l’incarnation des pires dérives du milieu. Des proches d’anciens “patients” , dont certains sont décédés, racontent ses méthodes. Et l’emprise qu’elle a pu exercer sur eux. »

Les Français sont de plus en plus ouverts à toutes ces thérapies, et, parmi elles, à la naturopathie. Selon un sondage Harris Interactive de 2019 sur les médecines douces, si seulement 10 % d’entre eux déclarent avoir déjà consulté un naturopathe, près des trois quarts disent y avoir recours au moins une fois par an, ce qui en fait la médecine douce la plus suivie. «

D’après la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), les Français étaient 4 sur 10 à faire usage des médecines douces en 2019, dont 60 % parmi les malades du cancer.

Les mineurs font des paris sportifs malgré l’interdiction

Le Point souligne que « pour la première fois, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) lance une campagne de prévention contre les risques des paris sportifs destinée aux jeunes. Il était temps. Malgré l’interdiction légale, environ 25 % des mineurs déclarent avoir déjà misé sur des sites de paris en ligne. »

Une enquête de l’Observatoire français des drogues montre que, chez les jeunes de 17 ans, cette pratique augmente, à la différence des autres. En 2019, le nombre total de joueurs de jeux d’argent à risque était estimé à 1,4 million, dont près de 400 000 à un niveau pathologique

Etranger

Football et idéologie

Marianne estime qu’il est « Nul besoin d’être fin politologue pour savoir qu’un grand événement sportif est une savante mise en scène des relations internationales. A fortiori quand cet événement porte sur le sport de loin le plus mondialisé, et quand il a lieu dans un pays qui ne fait pas mystère d’y investir pour une question d’image. On a glosé tant et tant sur le scandale absolu de l’attribution de cette Coupe du monde au Qatar (scandale dont tout le monde se remet une fois le spectacle lancé). On a brandi l’arme du boycott. On a guetté les coups d’éclat de joueurs

conscientisés… Mais le fond du sujet n’est pas tant l’absurdité des stades climatisés ou le bilan carbone que cette évidence brutale : la Coupe du monde 2022 est un moment chimiquement pur de géopolitique appliquée. Plus, bien plus, que celles qui l’ont précédée. Un spectacle en mondovision de la recomposition des blocs. À coups de symboles et d’images. »

« En lieu et place du bloc contre bloc d’antan, la cartographie que propose la Coupe du monde au

Qatar est aussi mouvante et trompeuse que les sables du désert. Quid du front uni des « progressistes » soucieux de témoigner leur attachement aux « droits humains » bafoué par le régime qatari ? En fait, il n’existe pas. Ou n’existe plus. La quasi-totalité des fédérations se sont tues, et, en mimant un bâillonnement lors de son avantmatch contre le Japon, l’équipe d’Allemagne a été l’une des rares à manifester contre l’interdiction

du brassard antidiscrimination « One Love ».

Bruxelles, capitale du Belgikistan

Selon Valeurs « Les émeutes consécutives à la victoire du Maroc sur la Belgique en Coupe du monde révèlent aux yeux d’une société belge, et plus particulièrement bruxelloise, l’échec de soixante ans de politique migratoire ». En effet « voitures brulées, mobilier urbain saccagé, commerces pillés : c’est ainsi que les supporters du Maroc ont fêté le 27 novembre la victoire de leur équipe sur la Belgique. »

« La scène la plus marquante ? Celle d’un homme arrachant le drapeau belge d’un appartement privé, sous les vivats d’une foule en furie. »

L’hebdo explique « Le pays compte 800.000 Marocains, qui représentent 12% de la population de la région de Bruxelles-Capitale. » Valeurs évoque la municipalité de Molenbeek-Saint-Jean. Ville dans laquelle le terroriste Salah Abdeslam a grandi et a été islamisé. Une sorte de capitale européenne du djihadisme et de l’islamisme, dont 25% des habitants sont de nationalité étrangère. »

Une arabisation est en marche : « Les frères musulmans multiplient les cours d’arabe en Belgique. On assiste à une arabisation montante, qui peut être un autre véhicule d’islamisation remarque dès 2008, Felice Dassetto, sociologue et professeur émérite à l’université catholiquede Louvain

Xi Jinping insulté

Le Point s’étonne : « Xi Jinping, pauvre con ! » Il y a encore quelques jours, personne n’aurait imaginé en Chine qu’une telle insulte puisse être lancée en public à la face du dirigeant suprême, seulement un mois après le 20 e congrès du Parti communiste, qui l’a confirmé pour un troisième mandat de cinq ans. L’insulte est apparue sur une bannière déployée à la fenêtre d’un dortoir de l’université Tsinghua, à Pékin, le dimanche 27 novembre, après un week-end de manifestations sans précédent. Des rassemblements minuscules mais aux discours radicaux se sont multipliés dans des dizaines de grandes villes, jusqu’à la Tsinghua Daxue, la Harvard chinoise, où sont éduqués les rejetons des « princes rouges », héritiers des fondateurs du Parti communiste chinois – à commencer par Xi Jinping lui-même.

L’Express fait une analyse identique : « Dans les grandes villes du pays, des manifestants ont crié leur ras-le-bol d'une stratégie sanitaire absurde qui a transformé leur vie en enfer. Certains osent s'en prendre à Xi Jinping. »

Ukraine : la guerre secrète des habitants contre l’occupant russe

Le Point évoque la guerre de l’ombre en Ukraine : « Vadim devait discrètement s’immerger dans le quartier de Kherson qui lui avait été désigné pour noter les allées et venues de ses habitants, les points d’accès, les venelles et les cours intérieures. Il a consigné, de mémoire seulement, les checkpoints mis en place par les occupants, leurs habitudes ainsi que leurs postes d’observation. Il a rendu compte de toutes ses observations à un officier qu’il ne rencontrera jamais. Le réseau clandestin de Vadim regroupe des partisans et des saboteurs ukrainiens qui agissent dans les zones occupées par les Russes. »