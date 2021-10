BFMTV

Selon une enquête Ipsos pour le Monde et le CEVIPOF

Eric Zemmour est donné présent au second tour de la présidentielle quel que soit le candidat LR d’après un nouveau sondage Ipsos pour Le Monde et le CEVIPOF.

Mais il est aussi perçu comme le candidat qui "inquiète" le plus les Français avec Marine Le Pen souligne BFMTV.

A noter, le panel de ce sondage est beaucoup plus large (16.000 sondés) que les autres études menées sur un millier de personnes. La marge d’erreur est donc beaucoup plus faible, à moins d’un point. Le seul institut à le mettre au second tour, Harris Interactive, avait été critiqué pour son faible échantillon.

Dans l’hypothèse d’une candidature Xavier Bertrand (LR), Emmanuel Macron est donné en tête des intentions de vote au premier tour avec 24%. Éric Zemmour, qui ne s’est pas encore déclaré candidat, arrive en deuxième position avec 16%, dans un mouchoir de poche avec Marine Le Pen (RN), créditée de 15% des intentions de vote.

Un écart proche de la marge d’erreur comprise entre 0,2 et 0,9 point. Xavier Bertrand est lui sondé à 13%, insuffisant pour se qualifier au second tour. A gauche, l’écologiste Yannick Jadot est à 9% et Jean-Luc Mélenchon à 8%. Anne Hidalgo est à 5% précise BFMTV.