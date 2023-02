Wendy's, géant du fast-food aux États-Unis, veut conquérir la France

« Wendy's » est la troisième plus grande chaîne de restauration rapide de hamburgers au monde, derrière McDonald et Burger King.

Après avoir fait son retour en Grande-Bretagne, la troisième plus grande chaîne de restauration rapide au monde lorgne désormais le marché français.

© BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

« Wendy's » est la troisième plus grande chaîne de restauration rapide de hamburgers au monde, derrière McDonald et Burger King. Et elle pourrait bientôt débarquer en France.

Les amateurs de burgers devront toutefois se montrer patients, car aucune date n'est encore annoncée pour l'ouverture du premier restaurant Wendy's en France. Contactée par Le Figaro, l'entreprise confirme que la France « s'inscrit bien dans la stratégie d'expansion européenne de Wendy's », sans livrer plus de détails sur les modalités de cette implantation. Le développement de l'enseigne sur le sol français pourrait suivre l'exemple britannique, en s'installant par master-franchise, sous la houlette d'un groupe spécialisé dans la restauration.