La maison Mars Dune Alpha, présentée mardi par la NASA, semble banale mais, à partir de juin, quatre personnes s’y confineront pendant plus d’un an pour simuler la vie sur Mars. Située dans le centre de recherche de l’agence spatiale américaine à Houston, au Texas. Ceux qui l’habiteront aideront à préparer une future mission sur la planète rouge. Les noms des confinés volontaires ne sont pas encore connus, mais on sait déjà que l’équipe ne sera pas constituée d’astronautes.

En détail, la maison de 160 mètres carrés comporte une ferme verticale pour faire pousser des salades, une pièce dédiée aux procédures médicales, un espace détente ou encore des postes de travail. Un sas mène vers une reconstitution de l'environnement martien. Sur le sol de sable rouge se trouvent une station météo, un appareil pour fabriquer des briques, une petite serre et un tapis roulant sur lequel les faux astronautes marcheront suspendus à des sangles. "On ne peut pas les faire marcher en rond pendant six heures", sourit Suzanne Bell, en charge à la Nasa du programme "Behavioral Health and Performance Laboratory".