En palliant au problème du manque de mères porteuses, la suggestion de cette étude aiderait les «futurs parents qui souhaitent avoir des enfants mais ne le peuvent pas», comme les couples homosexuels et infertiles. Selon sa théorie, les femmes en état de mort cérébrale seraient utilisées après y avoir consenti en amont, comme dans le cas d’un don d’organes.

La mort cérébrale est la perte permanente de l’activité cérébrale. Les personnes ne parviennent pas à respirer ou à maintenir d’autres fonctions vitales de manière autonome, et elles perdent définitivement toute conscience et capacité de penser. Des moyens artificiels peuvent maintenir la respiration et garder le cœur en activité pendant un certain temps, mais après la mort cérébrale, rien ne peut maintenir indéfiniment la fonction des autres organes. Aucun traitement n’est utile à une personne en état de mort cérébrale e diagnostic de mort cérébrale est équivalent à celui de décès.