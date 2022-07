Une enquête ouverte contre Éric Coquerel pour harcèlement et agression sexuels

Eric Coquerel, député de La France Insoumise et membre de la coalition de gauche NUPES, arrive à l'Assemblée nationale, le 21 juin 2022

La militante Sophie Tissier avait déposé début juillet une plainte contre le président LFI de la commission des Finances de l’Assemblée pour des faits « pouvant s’apparenter à une agression sexuelle » datant du 23 août 2014 à Grenoble. Elle avait affirmé sur Twitter : « J’ai subi, j’atteste. Éric Coquerel harceleur aux mains baladeuses collantes et assauts déplacés en 2014 ».

Le député dénonçait, lui, des « rumeurs infondées ».

Rokhaya Diallo, militante féministe et antiraciste, avait déjà mis en cause le député pour son comportement avec les femmes sur RTL. « J’ai plusieurs sources au sein de LFI et j’ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu’il aurait avec des femmes. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente », avait-elle assuré.