Un variant du Covid, qui serait plus contagieux et très éloigné du virus d'origine, détecté en Afrique du Sud et dans d'autres pays

Afrique du Sud : test

Un nouveau variant du coronavirus , C.1.2, a été détecté en Afrique du Sud et dans un certain nombre d'autres pays. On peut craindre qu'il ne soit plus infectieux et qu'il résiste aux vaccins actuels, selon une nouvelle étude de pré-publiée par le National Institute for Communicable Diseases et le KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform. L'étude est en attente d'examen par d'autres scientifiques souligne le Jerusalem Post.

Le nouveau variant a « considérablement muté » par rapport à C.1 et est plus éloignée du virus d'origine détecté à Wuhan que tout autre variante préoccupante (VOC) ou variante d'intérêt (VOI) détectée jusqu'à présent dans le monde.

Détecté pour la première fois en Afrique du Sud, C.1.2 a depuis été trouvé en Angleterre, en Chine, en République démocratique du Congo, à Maurice, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Suisse ajoute le quotidien.