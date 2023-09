Un prête de 74 ans jugé pour avoir détourné 700 000 euros pour aider une « victime de la mafia »

Image d'illustration

Un prêtre âgé de 74 ans a été jugé devant le tribunal judiciaire de Caen (Calvados), jeudi 14 septembre, pour avoir versé plus de 700 000 euros à un inconnu qui se disait menacé par la mafia italienne, selon une information de Ouest-France.

Pendant près de deux ans, entre avril 2019 et janvier 2021, un prêtre en charge de la comptabilité de la congrégation des Frères missionnaires de Sainte-Thérèse à Caen a versé entre 35 000 et 45 000 euros par mois à un mystérieux italien via près de 200 virements qui proviennent en grande partie de sa congrégation, mais aussi de sa fortune personnelle.

« J’ai voulu l’aider, il m’a montré des documents du gouvernement italien, m’a dit que je serai remboursé. Je n’ai jamais voulu détourner d’argent », s’est défendu le prévenu à la barre du tribunal judiciaire de Caen.

Lorsque le tribunal lui demande pourquoi il n’a pas averti sa congrégation, l’homme rétorque qu’il a « fait confiance » et a été « très naïf ». Il ajoute que l’inconnu a disparu dès qu’il lui a donné un ultimatum de remboursement, au mois de janvier 2021.

Le présumé escroc est déjà connu des autorités italiennes et qu’un mandat d’arrêt a été émis à son encontre, selon actu.fr.

Pourtant, ces nombreux virements « posent question », selon le procureur de la République, qui a demandé une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis à l’encontre du prêtre, plus une interdiction d’activité de gestion ou de comptabilité.

« La situation lui a échappé, il est parti dans une fuite en avant. Mais l’escroc, c’est l’autre. Mon client se perçoit, lui, comme victime et sa congrégation d’ailleurs a su comprendre la situation, ne l’a pas sanctionné et ne s’est pas constituée partie civile », affirme Me Picard, l’avocat de la défense, en plaidant une relaxe.

Le tribunal a finalement prononcé une dispense de peine. Le ministère public a 10 jours s’il souhaite faire appel de cette décision, précise Ouest-France.