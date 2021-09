Un candidat vaccin nasal français breveté par des chercheurs de l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) et de l’Université de Tours

L'Université de Tours et l'INRAE planchent depuis un an sur un vaccin nasal contre le Covid-19. Les premiers tests réalisés sur des animaux se révèlent encourageants. Les essais cliniques sur l'Homme pourraient avoir lieu l'an prochain, pour une commercialisation en 2023 selon France Bleu.

Ce vaccin ne nécessite pas de piqure, il est pulvérisé dans le nez grâce à une seringue sans aiguille.

Isabelle Dimier-Poisson est en charge de ce projet de vaccin, elle est responsable de l'équipe de recherche BioMAP. Elle explique que ce vaccin "protège des formes graves et modérées, mais surtout, il bloque la multiplication du virus dans le nez et donc, en plus de protéger la personne vis-à-vis de l'infection, la personne va aussi protéger les autres puisqu'elle ne sera plus en capacité de transmettre le virus et d'infecter".