Ukraine, le point : un accord aurait été trouvé pour évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées de Marioupol

Char russe

Des avions militaires et des pièces détachées auraient été livrés à l'Ukraine

L'Ukraine aurait, selon le Pentagone, reçu des avions et des pièces détachées pour son armée de l'air.

Olaf Scholz, le chancellier allemand estime que Vladimir Poutine est responsable des crimes de guerre dont ont été victimes les civils ukrainiens.

La Corée du Sud envoie de l'aide humanitaire à l'Ukraine dans le cadre d'un programme d'un montant de 30 millions de dollars.

On parle d'un accord entre la Russie et l'Ukraine pour que les femmes, les enfants et les personnes âgées puissent être évacuées de la ville portuaire de Marioupol

Le président du Conseil européen Charles Michel, ancien Premier ministre belge, effectue une visite à Kiev aujourd'hui.

Les communications entre l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et la centrale nucléaire de Tchernobyl qui avaient été coupées pendant l'occupation par l'armée russe ont été rétablies ont été rétablies.

Le constructeur américain AeroVironment offre une centaine de drones de reconnaissance à l'Ukraine.

Un ooficier ukrainien a lancé un appel pour que les derniers défenseurs de Marioupol puissent quitter le complexe sidérurgique d’Azovstal où ils sont retranchés pour rejoindre un pays égtranger.