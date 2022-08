Trump s'est vanté d'avoir des "renseignements" sur la vie sexuelle de Macron

Donald Trump

Trump s'est vanté auprès de certains de ses plus proches collaborateurs – à la fois pendant et après son séjour à la Maison Blanche – de connaissaitre des détails illicites sur la vie amoureuse du président français Emmanuel Macron, ont déclaré à Rolling Stone deux personnes bien informées écrit le magazine Rolling Stone.

Et l'ancien président a même affirmé qu'il avait appris certaines de ces informations grâce aux "renseignements" qu'il avait vus ou sur lesquels il avait été informé, selon ces sources.

Les responsables français et américains ont travaillé pour déterminer précisément ce que Trump avait sur Macron et le gouvernement français, et si une information était de nature sensible, ont indiqué les sources de Rolling Stone. Les responsables des deux pays voulaient savoir si cette découverte signifiait une sorte de violation de la sécurité nationale – ou s'il s'agissait d'un souvenir frivole, mais volé.

Ce n'est pas la première fois que Trump se concentre sur des commérages salaces sur la vie privée de dirigeants étrangers. En vertu d'une directive de 2014 connue sous le nom de PPD-28, l'administration Obama a interdit l'écoute clandestine des dirigeants d'"amis et alliés proches" en l'absence "d'un objectif impérieux de sécurité nationale". Après avoir examiné l'ordonnance en 2017, l'administration Trump a annoncé qu'elle continuerait de se conformer aux ordonnances de l'ère Obama ajoute Rolling Stone.