Troisième trimestre : plus de 100.000 emplois salariés supplémentaires

INSEE

Selon l'INSEE, entre fin juin et fin septembre 2022, l’emploi salarié augmente de 0,4 % (+103 200 emplois), soit une hausse très proche de celles des deux premiers trimestres de 2022 : +0,4 % au premier trimestre (+95 800) puis +0,3 % au deuxième trimestre (+90 500). L’emploi salarié se situe nettement au-dessus de son niveau un an auparavant (+1,6 %, soit +430 800 emplois) et de celui d’avant la crise sanitaire, fin 2019 (+3,6 % soit +931 100 emplois).

La hausse au troisième trimestre 2022 est portée par l’emploi salarié privé, qui progresse de 0,6 % (+119 100 emplois), après +0,4 % au deuxième trimestre 2022 (+89 900 emplois). Il se situe ainsi 4,4 % au-dessus de son niveau de fin 2019. Les contrats d’alternance, et notamment d’apprentissage, continuent de nettement contribuer à cette dynamique. En revanche, l’emploi salarié dans le public se replie modérément au troisième trimestre 2022 : -0,3 % (soit -15 900 emplois) après 0,0 % au trimestre précédent. Il dépasse toutefois de 0,8 % (soit +46 100 emplois) son niveau d’avant-crise.

Au troisième trimestre 2022, l’emploi intérimaire augmente de 1,9 % (+14 900 emplois), après avoir reculé de 2,3 % au deuxième trimestre (-18 700 emplois) et de 1,9 % au premier trimestre (-15 900 emplois). L’emploi intérimaire demeure supérieur à son niveau de fin 2019 (+3,6 %) et à celui du troisième trimestre 2021 (+2,9 %, soit +22 900 emplois).