TikTok : un responsable de ByteDance reçu par l'Arcom lundi

Erich Andersen, conseiller général de ByteDance, multiplie les réunions avec régulateurs et gouvernements à travers l'Europe.

Le conseiller général de ByteDance, responsable des affaires juridiques mondiales de la maison-mère de TikTok, a entamé lundi une tournée européenne pour rencontrer gouvernements et régulateurs alors que la pression politique s'accentue sur l'application vidéo. Après avoir posé ses valises à Londres puis à Bruxelles, ce responsable fera étape à Paris. Selon nos informations, une réunion avec Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom (ex-CSA), se tiendra lundi 13 mars.

L'Arcom s'était agacé fin novembre de la faible qualité du rapport sur la lutte contre la désinformation que TikTok lui a remis pour la première fois. Il s'agit d'une obligation légale pour les plateformes sociales fréquentée par plus de 5 millions de Français, un seuil amplement dépassé par TikTok.

Le régulateur avait déploré une copie «particulièrement imprécise», «sans éléments tangibles permettant une évaluation des moyens mis en place» et sans réponse sur «des enjeux centraux» de modération. «On a un souci, car il y a un décalage très clair entre les réponses à notre questionnaire et la place que TikTok a pris auprès des jeunes. Le statu quo n'est pas possible. Un grand succès appelle à des responsabilités», a cinglé Benoît Loutrel, membre du collège de l'Arcom.