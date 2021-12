Sur les 122 magasins France Loisirs, 108 ont fermé

France Loisirs

Il ne reste plus que 132 employés sur 756

Le 13 décembre, entre les deux offres de reprises du groupe France Loisirs, l’une présentée par la Financière Trésor du patrimoine, spécialisée dans la vente par correspondance, et l’autre par le groupe éditeur de presse Reworld Media, la justice avait tranché en faveur de la première rappelle Le Parisien.

Une reprise socialement dure, puisque Financière Trésor du patrimoine, dont le cœur de métier a d’abord été la vente de monnaies, de médailles et de timbres, avant de se diversifier dans l’édition de beaux livres et d’ouvrages historiques, ne reprend que 14 des 122 magasins précise Le Parisien.

Sur les 756 employés de France Loisirs, qui travaillent dans un centre de logistique, un centre d’appels, ou effectuent des tâches d’impression à la demande et des activités informatiques, seulement 132 sont conservés. "Sur le plan social, c’est catastrophique, reconnaît Sylvie Labourse, responsable e-commerce au siège du groupe à Paris et déléguée FO. Mais, au moins, la marque est sauvée… enfin, on l’espère !" ajoute la syndicaliste citée par Le Parisien.

Aujourd’hui, il reste 800 000 abonnés chez France Loisirs.