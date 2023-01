Sur la fin d’année 2022, l’activité économique continue de faire preuve de résilience selon la Banque de France

Banque de France

Sur la fin d’année 2022, et malgré la succession des chocs externes, l’activité économique continue de faire preuve de résilience selon la Banque de France.

Selon les chefs d’entreprise participant à l'enquête de la Banque de France (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 20 décembre et le 5 janvier), l’activité a de nouveau progressé dans chacun des trois grands secteurs au mois de décembre, de façon d’ailleurs plus prononcée qu’ils l’avaient anticipé le mois dernier. Pour janvier, les entreprises anticipent encore une progression dans l’industrie et les services – néanmoins ralentie – et une quasi-stabilité dans le bâtiment.

Sur la base des résultats de l’enquête, complétés par d’autres indicateurs, la Banque de France estime que le PIB serait en légère hausse en décembre et quasi stable en janvier. La progression du PIB pour le quatrième trimestre 2022 s’établirait ainsi autour de + 0,1 % par rapport au trimestre précédent.