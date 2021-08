Emmanuel Macron

En réponse à la question d'un jeune internaute qui juge inutile de se faire vacciner car il ne fera pas de forme grave, Emmanuel Macron lui répond dans une courte vidéo sur Instagram :"D'abord on n'est jamais sûr, il y a des jeunes en bonne santé qui se sont retrouvés à l'hopital aux urgences"

Et le président ajoute "Ensuite, il y a ce que l'on appelle le Covid long, et là, beaucoup de jeunes peuvent être frappés par cela, vous ne vous retrouvez pas forcément aux urgences, mais pendant des mois et des mois, vous avez un sentiment de fatigue, des difficultés à respirer, cela arrive aussi je l'ai vu"

"Si vous ne le faites pas pour vous faites-le pour les autres, pour votre famille, vos grands-parents"