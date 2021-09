Sur France 2, Valérie Pécresse se compare à nouveau à Thatcher et Merkel, avant d'attaquer Gérald Darmanin

Valérie Pécresse

"Le leadership au féminin, ça existe et ça marche", a expliqué hier soir,sur France 2, dans l'émission "Elysée 2022" Valérie Pécresse, en se comparant à Angela Merkel, pour "la concertation", et à Margaret Thatcher, pour "la fermeté", ajoutant qu'elle était plutôt "deux tiers Merkel et un tiers Thatcher".

La présidente de région a taclé le choix de l'ancien maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, de rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron. "Moi je n'ai pas changé de convictions, a-t-elle affirmé. Il est allé servir ses ambitions."

Darmanin l'a critiquée sur son absence d'expérience de maire, contrairement à lui.

La candidate à la présidentielle a notamment critiqué la politique du gouvernement en matière d'asile et d'immigration. "Oui, il y a trop d'immigrés en France".

"L'écologie de droite n'existe pas aujourd'hui, vous en êtes l'incarnation," lui a reproché Camille Etienne, activiste écologiste et invitée mystère de "Elysée 2022".