Sciences Po Grenoble : Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, suspend tout financement

Sciences Po Grenoble

Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé suspendre «tout financement et toute coopération » (environ 100.000 euros par an) avec Sciences Po Grenoble qui est, selon lui, «depuis trop longtemps dans une dérive idéologique et communautariste inacceptable» signale Le Figaro.