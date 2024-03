Russie : les quatre infos à connaître sur l'élection présidentielle

Vladimir Poutine se maintiendra au pouvoir jusqu'en 2030, voire même 2036

Si le scrutin est particulièrement attendu, son issue laisse peu de place au doute. Les russes sont appelés aux urnes du vendredi 15 et dimanche 17 mars, pour une élection présidentielle qui doit, sans surprise, aboutir à la réélection de Vladimir Poutine. Ce sera le cinquième mandat de l’homme fort du Kremlin, le troisième consécutif.

Il y a quatre ans, une révision constitutionnelle a offert à Vladimir Poutine le droit d'effectuer jusqu'à quatre mandats présidentiels consécutifs, alors que la Constitution russe n'en permet théoriquement que deux.

Ses promesses ne se limitent pas à la guerre en Ukraine

Lors de son discours annuel à la nation, fin février, Vladimir Poutine a esquissé son programme pour les six prochaines années. Défense des « valeurs traditionnelles », relance de la démographie, investissements dans les domaines des nouvelles technologies, de la culture, de l’éducation ou de la protection de l'environnement.

Les trois autres candidats ne sont pas des concurrents

Aux côtés de l'occupant actuel du Kremlin, trois candidats sont en lice pour l'élection présidentielle : Nikolaï Kharitonov, Leonid Sloutsky et Vladislav Davankov. Ces trois hommes sont loin d'être des adversaires de Vladimir Poutine et aucun d'entre eux ne s'oppose à la poursuite de l'invasion russe de l’Ukraine.

Les Russes sont encouragés à voter, et des fraudes sont possibles

A l'approche du scrutin, des affiches sont apparues en Russie pour inciter les électeurs à aller voter entre vendredi et dimanche. Selon Le Monde, le Kremlin souhaite une campagne « calme, sans show superflu » qui se termine, pour Vladimir Poutine, par un score au moins égal à celui de la dernière élection présidentielle, en 2018, où le président avait recueilli plus de 75% des voix. Cette année, le vote électronique et l'étalement du scrutin sur trois jours pourraient entraîner davantage de fraudes, toujours selon Le Monde.