Édouard Philippe et François Bayrou

Philippe est jugé plus compétent, plus sympathique

65 % des Français pensent qu’Édouard Philippe ferait un meilleur Président qu’Emmanuel Macron : c’est le résultat du baromètre politique réalisé par Odoxa, Mascaret pour Public Sénat, LCP et la presse régionale.

En recul de 5 points d’opinion favorable (39 %), Emmanuel Macron est dans une mauvaise passe. Il est même dépassé dans le cœur des Français par son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, jugé plus compétent, plus sympathique et plus convaincant.

Pour la première fois depuis cet été, le Président passe sous la barre symbolique des 40 % d’opinion favorable (39 %). Un recul qui s’enregistre à la fois auprès des sympathisants de droite et de ceux de gauche, les uns comme les autres sont désormais 6 sur 10 à estimer qu’il n’est pas un bon président souligne Public Sénat.

A moins de 100 jours de l’élection présidentielle, ce sondage montre désormais que l’ancien Premier ministre est aussi « préféré » au président de la République en exercice.

Un avis quasi unanime quelle que soit la préférence partisane des personnes interrogées. A l’exception des sympathisants LREM, (74 % préfèrent Emmanuel Macron, contre 26 % Édouard Philippe), le maire du Havre, recueille la préférence de 75 % des sympathisants LR, 63 % des sympathisants PS, 62 % des sympathisants écologistes, 68 % des sympathisants LFI, et même 86 % des sympathisants RN analyse Public Sénat.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 19 et 20 janvier 2022 auprès d’un échantillon de 1 005 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus.