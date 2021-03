Alors que les entrées en réanimation s'emballent dans tout le pays et que des confinements le week-end sont encore en vigueur à Nice ou à Dunkerque, la question d'un confinement et d'une fermeture des écoles arrivent aussi. Ainsi Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale interviewé par Le Parisien indique vouloir tout mettre en place pour éviter une situation équivalente à celle de l'année dernière.

Pour lui il existe des mesures préventives avant d'arriver à un tel événement. Tout d'abord, il est possible de " fermer les cantines, qui sont effectivement le maillon faible dans la journée de l'élève, sans pour autant fermer les écoles.". Interrogé sur les violences et les harcèlements entre jeunes, il loue la stratégie gouvernementale. Selon lui, grâce aux "campagnes contre le harcèlement, mise en place d'ambassadeurs dans chaque établissement, des numéros verts (3020 et 0 800 200 200), et nous systématisons la formation initiale des professeurs en la matière", nous sommes passés à 5% des élèves se déclarant victimes contre 11 % auparavant. Néanmoins, le cyberharcèlement a lui connu une flambée avec le confinement.

Sur le sujet il conclut que « cette violence que l'on voit chez les plus jeunes serait pire si les écoles avaient été fermées ». D'où la nécessité de garder les écoles ouvertes.