Pour Emmanuel Macron, la science et Dieu, la raison et la religion peuvent vivre côte à côte, parfois même se nourrir

Emmanuel Macron

Pour le président, il peut exister des continuités entre Dieu et la science, il le dit dans l'Express

Parce qu'il avait prévenu dès la campagne de 2017 - "Je ne sépare pas Dieu du reste" (confidence soufflée au JDD) -, nous avons eu envie de demander au chef de l'Etat : rationalité et spiritualité peuvent-elles, doivent-elles, vivre ensemble dans la France de 2022 ? explique l'Express.

Emmanuel Macron a répondu à cette question dans un long texte qu'il a écrit pour l'hebdo dont voici quelques extraits :

"Jamais, sans doute, l'humanité n'a eu autant besoin de science. La pandémie que nous traversons en est l'exemple le plus prégnant." commence par constater le président.

"Et Dieu dans tout ça ? Contrairement à ce que l'interprétation toute voltairienne des Lumières françaises a longtemps imposé comme grille de lecture, ce programme de développement de l'esprit scientifique ne s'oppose en rien à l'expression des religions."

"Dieu et la science ne s'opposent pas ensuite parce que la croyance en l'un est souvent allée historiquement avec le développement de l'autre."

"Oui, la science et Dieu, la raison et la religion peuvent donc vivre côte à côte, parfois même se nourrir. Cela est même souhaitable tant aspiration à la raison et besoin de transcendance cohabitent en chacun de nous."