Pour Elon Musk, l’Intelligence Artificielle remplacera probablement tous nos emplois

Selon Elon Musk, l'IA pourrait bientôt permettre de prendre en charge l'ensemble de la production de bien et de services.

Un futur ou le travail serait facultatif ? C'est l'hypothèse d'Elon Musk, interrogé à Vivatech sur sa vision des effets de l'IA sur les emplois, le milliardaire américain, patron de Tesla, Twitter, SpaceX ou encore xAI - sa nouvelle entreprise d'intelligence artificielle - estime que ce nouvel outil pourra prendre en charge l'ensemble des métiers aujourd'hui occupés par des humains.

« Il est probable que plus personne n'aura d’emploi » affirme Elon Musk, évoquant un scénario qui est à ses yeux le plus probable. Ce futur impliquerait la mise en place d'un revenu universel élevé pour chacun. Le milliardaire évoque par ailleurs une absence totale « de pénurie de biens ou de services ». « Je pense que tous les emplois seront facultatifs. Si vous voulez effectuer un travail, vous pourrez l'effectuer comme loisir. Mais l'IA et les robots vous apporteront tous les biens et services que vous désirez » affirme-t-il.

« Mais la question serait alors celle du sens. Si les robots et ordinateurs peuvent tout faire mieux que vous, est-ce que la vie a un sens? » se questionne Elon Musk.

Elon Musk, très impliqué dans le domaine de l’Intelligence Artificielle, est l'un des cofondateurs d'OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, qu'il a ensuite quittée. Il a depuis fondé sa propre entreprise d'IA, baptisée xAI, dont le premier chatbot, baptisé Grok, est désormais disponible en France.

Au cours de la conférence, Elon Musk a également exhorté les parents à limiter l'exposition de leurs enfants à ces réseaux sociaux.