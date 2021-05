Plus d'un tiers des Français (39%) disent avoir limité ou cessé toute consommation de viande, selon une étude de l'Ifop

Boeufs

Les conditions d'élevage et d'abattage (68%) sont la raison la plus citée pour diminuer sa consommation

Selon un sondage Ifop pour FranceAgriMer, pour lequel 15 000 personnes âgées de 15 à 70 ans ont été interrogées en 2020, 68% des répondants pensent qu’on consomme trop de viande en France, 60% estiment que le poisson est plus sain que la viande et 56% que la production de viande a un impact négatif sur l’environnement.

Plus d'un tiers des Français interrogés (39%) disent avoir limité ou cessé toute consommation de viande.

Les adeptes des régimes sans viande comme les flexitariens affichent un profil résolument féminin, urbain et appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures, diplômées au-delà du secondaire. La composition du foyer joue également un rôle important : les célibataires sont surreprésentés parmi les végétariens, pescetariens et végans et dans une moindre mesure, parmi les flexitariens explique FranceAgriMer

La France reste toiutefois un pays largement attaché à la viande, dont le goût ou les bienfaits pour la santé sont plébiscités respectivement par 90% et 79% des sondés. "Cependant, certaines remises en question se font sentir", selon FranceAgriMer : "68% des Français sont d'accord avec l'idée qu'en France on consomme trop de viande", pour des questions de santé ou d'impact sur l'environnement.