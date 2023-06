Parcoursup : "Il faut le voir aujourd'hui comme une aide pour rentrer dans l'enseignement supérieur", assure Sylvie Retailleau

Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, invitée jeudi sur franceinfo, "chaque étudiant, chaque élève et leur famille" auront une réponse sur tous leurs vœux jeudi soir, à partir de 19 heures.

"Il faut voir aujourd'hui Parcoursup comme une aide pour rentrer dans l'enseignement supérieur et dans la gestion des places", a assuré la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, jeudi 1er juin sur franceinfo, alors que les lycéens et les étudiants recevront à partir de 19 heures les premières réponses à leurs vœux sur la plateforme. "Chaque étudiant, chaque élève et leur famille auront une réponse sur tous leurs vœux ce soir, à partir de 19 heures", a-t-elle déclaré.

"Cette phase principale va se terminer le 7 juillet au lieu du 14 juillet pour mieux préparer la rentrée", a indiqué la ministre. Une période de réponse des candidats raccourcie afin de "réduire le stress" qui peut être induit. En 2018, quand Parcoursup a succédé à APB, "cette période était de 108 jours, aujourd'hui, elle est de 37 jours", s'est réjouie Sylvie Retailleau.

Pour cette phase d'admission principale, les candidats auront plusieurs réponses possibles pour chaque formation : être accepté ("oui"), être accepté sous condition ("oui si", pour des filières universitaires qui demandent à l'étudiant de suivre un parcours d'accompagnement pédagogique ou personnalisé), être en liste d'attente ou encore être refusé (uniquement pour les filières sélectives). "La durée de réponse est indiquée dans le dossier" des candidats, a précisé la ministre. "En règle générale, quand ils ont les réponses positives, ils ont 48 heures pour répondre à leur choix de filières pour l'année prochaine", a-t-elle détaillé, en ajoutant que pour les réponses positives, une fois le choix validé "on ne pourra plus changer d'avis".

Toutefois, dans le détail, si l'admission se fait sur liste d'attente, "les candidats peuvent choisir une réponse positive et en même temps garder les réponses en attente". En parallèle, la phase d'admission complémentaire permettra aux candidats de formuler à partir du 15 juin jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations qui disposent encore de places. "Pour ceux qui n'auraient que des 'non' ce soir, dès lundi prochain, ils vont être contactés afin de préparer la phase complémentaire", a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur sur franceinfo.