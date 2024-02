Par manque d’argent, un Français sur deux se prive de produits d’hygiène

Face à l’inflation, la précarité hygiénique explose, alerte l’association Dons solidaires.

«La précarité hygiénique s’immisce dans de nombreux foyers.» La déléguée générale de Dons solidaires, Dominique Besançon, s’alarme ce lundi 26 février des résultats du quatrième baromètre* de l’association, qui récolte des dons de produits non alimentaires pour les redistribuer à un réseau d’associations de lutte contre la précarité. Un Français sur deux affirme ainsi que le contexte économique actuel le pousse à réduire, par manque d’argent, sa consommation de produits d’hygiène. Ils n’étaient «que» 34% en 2023.

Le phénomène, «qui s’enracine durablement en France», ne touche plus seulement les Français les plus pauvres mais «un public beaucoup plus varié», pointe Dominique Besançon.