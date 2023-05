«La droite a eu le mérite de faire des propositions», a d'ailleurs admis le porte-parole, soulignant que cela permettait d'animer le débat. Cependant, les ministres ne sont pas d'accord avec de nombreuses propositions avancées par la droite, a-t-il rappelé une fois de plus.

Le gouvernement détourne son attention de la droite et se tourne vers la gauche. Les Républicains ont en effet monopolisé l'attention ces derniers jours en proposant deux projets de loi visant à réguler l'immigration en France. Après avoir exprimé son désaccord sur un certain nombre de mesures évoquées, Olivier Véran préfère désormais s'adresser à la gauche. Ce vendredi matin sur Europe 1, le porte-parole du gouvernement a lancé «un appel sérieux» pour que la gauche «ne soit pas exclue de ce débat».

Selon le ministre, il est important d'entendre la voix de la gauche française, de la social-démocratie et de la gauche au pouvoir sur les questions d'immigration et d'intégration dans notre pays. Il estime même que l'électorat de gauche en France «attend» des propositions sur ces sujets, qui doivent viser à une meilleure régulation de l'immigration et une meilleure organisation de l'intégration.