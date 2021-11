Nucléaire : un cadre de la centrale du Tricastin porte plainte contre EDF pour « mise en danger de la vie d’autrui »

centrale nucléaire

Un ancien membre de la direction d’une centrale nucléaire française évoque une « politique de dissimulation » d’incidents et d’écarts en matière de sûreté

Pour la première fois, c’est un cadre d’EDF, ancien membre de la direction d’une centrale nucléaire française, celle du Tricastin (Drôme), qui a décidé de briser le silence et de saisir la justice pour dénoncer ce qui, selon lui, s’apparente à une « politique de dissimulation » d’incidents et d’écarts en matière de sûreté révèle Le Monde.

Une démarche inédite dans un milieu tenu au secret souligne le quotidien du soir.

Une plainte a été déposée au début d’octobre devant le tribunal judiciaire de Paris contre EDF et la direction de la centrale du Tricastinpour « mise en danger de la vie d’autrui », « infractions au code pénal, au code de l’environnement, au code du travail et à la réglementation relative aux installations nucléaires » et « harcèlement » ajoute Le Monde.

Malgré la gravité des faits qu’il dénonce, ce salarié d'EDF qui souhaite garder l'anonymat se présente comme « un amoureux du nucléaire ».

Il affirme avoir subi un harcèlement pendant plusieurs années en raison, notamment, de son refus de « couvrir » certaines tentatives de dissimulation.