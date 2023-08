Niger : la Cedeao ordonne le déploiement de sa force pour restaurer l'ordre constitutionnel

Drapeau de la CEDEAO avec les drapeaux des pays membres

Lors d'un sommet à Abuja ce jeudi, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a ordonné le déploiement de sa force pour restaurer l’ordre constitutionnel au Niger. Un ultimatum de sept jours avait été lancé aux militaires pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Celui-ci avait pris fin dimanche, sans que la Cédéao décide d'agir immédiatement.

Plus tôt dans la journée, les membres de la Cédéao semblaient encore écarter la voie militaire et préférer la diplomatie. «Il est crucial que nous donnions la priorité aux négociations diplomatiques et au dialogue comme socle de notre approche», avait ainsi déclaré le président du Nigeria Bola Tinubu à l’ouverture du sommet.