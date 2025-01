Isabelle Szczepanski est spécialiste de droit européen. Elle a un doctorat de l’Université d’Assas, et a travaillé notamment dans la City à Londres, et s'est dirigée ensuite vers le journalisme chez ElectronLibre, où elle suit les sujets de prospective législative, en France, à Bruxelles et à l’international, surtout autour de la technologie, des plateformes et de la culture.