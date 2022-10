Café

Nestlé, la plus grande entreprise de café au monde, investira plus d'un milliard de dollars d'ici 2030 pour encourager les agriculteurs fournissant sa marque Nescafé à utiliser des méthodes agricoles plus durables alors que le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes menacent les cultures signale l'agence Bloomberg.

Nestlé offrira une formation sur les meilleures techniques de plantation ainsi que des incitations en espèces pour motiver les agriculteurs à prendre des mesures, telles que la plantation de cultures de couverture pour protéger le sol. La marque s'appuie un réseau de plus de 500 000 agriculteurs pour s'approvisionner en grains pour Nescafé.

Nestlé a l'intention de travailler sur ces questions avec au moins 200 000 agriculteurs.

L'approvisionnement en café est menacé par le changement climatique : le café est cultivé près de la ceinture équatoriale, qui est la plus sensible aux conditions météorologiques extrêmes, notamment les sécheresses et les ouragans. La hausse des températures est une menace à long terme et elle réduira la superficie propice à la culture du café jusqu'à 50 % d'ici 2050, selon la Banque interaméricaine de développement.