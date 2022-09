Mise en retrait d'Adrien Quatennens : embarras chez les Insoumis

Adrien Quatennens

La France Insoumise, le parti leader de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) est embarassée par les sujets de violences faites aux femmes souligne Le Parisien.

Après Taha Bouhafs, jeune militant accusé de violences sexuelles et privé de sa candidature aux élections législatives, et Éric Coquerel, président de la commission des finances à l’Assemblée nationale et visé par une enquête pour harcèlement et agression sexuels, c’est donc au tour d’Adrien Quatennens d’être sous le feu des projecteurs ajoute Le Parisien.

Reconnaissant avoir giflé son épouse, qui a déposé une main courante contre lui, le coordinateur de La France insoumise s’est mis en retrait de ses fonctions dimanche. La réaction du parti, et en particulier de Jean-Luc Mélenchon, a été tardive et ambiguë. écrit Libération.

La députée écologiste de Paris Sandrine Rousseau souhaite le voir rendre son écharpe d’élu de la nation. Elle n’est pas la seule: de nombreuses féministes demandent la démission du jeune député. Elles mettent en rapport l’importance du combat contre les violences faites aux femmes pour le mouvement, et les agissements de l’une de ses figures centrales ajoute Libération.

Les députés (EELV) Sandrine Rousseau et Aurélien Taché ont tous les deux appelé Adrien Quatennens à se mettre « en retrait » de toute « parole » ou « vie » publique, la première demandant aussi sur Radio J des « sanctions » à son encontre remarque Le Parisien.