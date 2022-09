Meta révèle avoir déjoué sur ses réseaux sociaux une opération de propagande venant de Russie

Char russe

Un réseau de désinformation tentaculaire originaire de Russie a cherché à utiliser des centaines de faux comptes de médias sociaux et des dizaines de faux sites d'information pour diffuser le point de vue du Kremlin sur l'invasion de l'Ukraine, révèle groupe américain Meta signale NBC.

La société, qui possède Facebook et Instagram, a déclaré avoir identifié et déjoué l'opération avant qu'elle n'ait plus toucher une large audience.

Facebook a déclaré qu'il s'agissait de l'effort de propagande russe le plus important et le plus complexe qu'il ait trouvé depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

L'opération a impliqué plus de 60 sites Web créés pour imiter des sites d'information, notamment celui duquotidien The Guardian au Royaume-Uni et de Der Spiegel en Allemagne. Au lieu des nouvelles réelles rapportées par ces médias, cependant, les faux sites contenaient des liens vers la propagande russe et la désinformation sur l'Ukraine. Plus de 1 600 faux comptes Facebook ont ​​été utilisés pour diffuser la propagande auprès d'audiences en Allemagne, en Italie, en France, au Royaume-Uni et en Ukraine ajoute NBC.