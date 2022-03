Marion Maréchal se rallierait à Eric Zemmour dimanche lors d'un meeting à Toulon

Marion Maréchal

"La décision est prise depuis plusieurs semaines" selon le Figaro. "Cinq ans après avoir quitté la vie politique, Marion Maréchal s'apprête ce week-end à y replonger."

L'ancienne députée Front national du Vaucluse doit officialiser son soutien à Éric Zemmour lors d'un grand meeting à Toulon, dans le Var ce dimanche, devant quelque 7000 militants. «

Ce sera l'une des plus importantes réunions publiques de la campagne. Davantage encore que Cannes ou Nice. Tous les porte-parole doivent y aller», dit un lieutenant de Reconquête! cité par Le Figaro. "La forme, les détails, de ce qui s'annonce comme l'un des plus importants ralliements de la campagne ont été arrêtés par Marion Maréchal et Éric Zemmour lors d'une rencontre, la semaine dernière, à Paris. Dans la foulée, la trentenaire doit donner un long entretien à Valeurs Actuelles pour expliciter son choix".

Un renfort important pour Le Figaro car "Populaire chez les électeurs LR, elle reste la seule prise de guerre issue du RN susceptible de faire vaciller Marine Le Pen."