Marine Le Pen décline un débat avec Eric Zemmour sur invitation de Robert Ménard

Éric Zemmour n'est pas encore candidat à la présidentielle, mais il est déjà rentré dans l'arène politique. Sa candidature est sur toutes les lèvres et à la mi-septembre il s'apprêtera à entamer une grande tournée de promotion d'un nouvel essai pour aller au plus proche des Français. Sur le même bord de l'échiquier politique Marine Le Pen, elle, est déjà candidate à la présidentielle et elle a expliqué à LCI qu'elle n'avait "pas besoin d'une primaire'.

Ainsi, elle a refusé la proposition du maire de Béziers Robert Ménard de venir débattre avec Éric Zemmour dans la ville. Le polémiste lui a accepté l'invitation avec grande joie.

Dans le camp du RN, on explique que "Zemmour n'est pas notre adversaire. Notre ennemi, c'est Macron. Et la règle en politique, ce n'est pas papillonner partout.". L'entourage de la candidate du RN rappelle d'ailleurs qu'il y a de fortes différences entre le parti et Éric Zemmour comme sur "l'idée que l'islam n'est pas compatible avec la République" et ses soutiens ne veulent pas revenir à une marginalisation du parti. Pour eux si débat il y a entre les deux personnalités, il se fera en privé et non sur la place publique.

