Marche contre l’antisémitisme : LFI annonce qu’elle n’y participera pas

La députée LFI Mathilde Panot à l'Assemblée nationale

La décision est prise. La France Insoumise ne se joindra pas à la marche contre l’antisémitisme organisée ce dimanche à l’initiative de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. « On ne lutte pas contre l’antisémitisme et le racisme dans la confusion », ont argué les Insoumis dans un communiqué ce mercredi.

En cause : la participation du Rassemblement national (RN) au rassemblement. En effet, dès mardi, Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient annoncé leur présence. « Lutter contre l’antisémitisme et contre toutes les formes de racisme est impraticable aux côtés d’un parti qui trouve ses origines dans l’histoire de la collaboration avec le nazisme », peut-on lire dans ce même communiqué. Évoquant le conflit au Proche-Orient, LFI en a également profité pour réitérer leur souhait d’un « cessez-le-feu » mais aussi de « la libération des otages ».

« La France insoumise et son groupe parlementaire ne participeront pas à cette manifestation », ont finalement conclu les Insoumis, jugeant que l’appel des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ne répondait pas aux « conditions de la République ».