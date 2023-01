Manuel Valls porte plainte contre « Libération »

Pour Manuel Valls, Libération subit une dérive « qui n'est autre que celle d'une partie de la gauche, me confortant dans l'idée qu'il y avait bien deux gauches irréconciliables…».

L'ancien Premier ministre Manuel Valls porte plainte pour diffamation contre Libération, après la publication d'un article insinuant un financement illégal de 2 millions d'euros de la campagne pour l'investiture du Parti socialiste en 2016, par un homme d'affaires congolais, Lucien Ebata. « Je comprends immédiatement l'objectif de cette Une : me nuire et me discréditer sans émettre le moindre doute, à peine l'ombre d'une nuance », relate Manuel Valls.

