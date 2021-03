Macron invité à rapatrier plus de 120 femmes et plus de 300 enfants français détenus par les forces kurdes syriennes

Femme française détenue dans un camp en Syrie

Depuis une semaine, une dizaine de femmes françaises provenant des rangs de l’organisation Etat islamique (EI) souligne Le Monde qui rappelle que plus de 120 femmes et plus de 300 enfants français – et non pas 200 comme il est souvent écrit – sont détenus par les forces kurdes syriennes.

"Après la fuite dans la presse d’un projet de rapatriement massif il y a deux ans, l’Elysée avait reculé face aux réactions très hostiles, confirmées par un sondage. Depuis, c’est le blocage. Des rapatriements sporadiques, dits « au cas par cas », s’effectuent selon des critères difficiles à évaluer : trente-cinq enfants, présentés comme orphelins, ont rejoint la France depuis 2019." ajoute Le Monde.

Les pays occidentaux fournissent aux Kurdes syriens une aide matérielle en échange de leur rôle de geôliers de ce « Guantanamo extraterritorial » comme l'appelle un avocat cité par Le Monde.