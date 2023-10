Livret A, LDDS : en septembre, les français ont moins épargnés

Placement préféré des Français, la croissance de l'encours des Livrets A et LDDS connaît un sérieux coup de frein en tombant à son plus bas depuis octobre 2022.

L'«effet taux» serait-il en train de s'essouffler? La croissance de l'encours des Livrets A et LDDS a été divisée par quatre au mois de septembre sur un an et par rapport au mois précédent, tombant à un plus bas depuis octobre 2022. Les épargnants ont déposé le mois dernier sur leurs Livrets A et leurs Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) près de 730 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré, a annoncé lundi la Caisse des dépôts (CDC).