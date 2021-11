Les Unes du mercredi 3 novembre : la Bourse de Paris atteint des sommets, la saleté de Paris aussi

Kiosque

Pourquoi la Bourse de Paris atteint des sommets à la Une du Figaro

Le CAC40 bat le record de la bulle Internet à la Une des Echos

le CAC 40 a dépassé ce mardi son record historique de clôture datant de septembre 2000. Tiré par la performance boursière des champions mondiaux du luxe, le retour en force des banques et de l'industrie, il fait la course en tête des grands indices mondiaux cette année. La Bourse de Paris a grimpé de près de 25 % en 2021.

Barnier va-t-il vraiment gagner ? à la Une de l'Opinion

L’ex-commissaire européen est aujourd’hui le favori, face à Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, du congrès LR, d’où sortira son champion à l’Elysée

Infertilité, le défi de la prévention à la Une de La Croix

Jusqu’au 7 novembre, la semaine de sensibilisation à l’infertilité réunit professionnels, patients et chercheurs pour informer le grand public et débattre de ce sujet qui touche un couple sur quatre au bout d’un an

Casser les ghettos scolaires c'est possible + portrait de Sarah Knafo architecte de la candidature de Zemmour à la Une de Libération

Paris En finir avec cette saleté ! à la Une du Parisien

Alors que 84 % des Parisiens jugent leur ville sale, l’adjointe d’Anne Hidalgo chargée de la propreté, Colombe Brossel (PS), a accepté de répondre aux questions du Parisien sur le sujet. L’élue mise sur l’expertise des maires d’arrondissement pour améliorer la situation